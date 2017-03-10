«Статья глубоко тронула за душу»

Р. Ялаева

Разговор об этой роще состоялся еще летом прошлого года на заседании актива перед молениями около деревни Ирсаево. Ильвира, интуитивно почувствовав о необходимости, и, не зная об этой беседе, вышла с инициативой решить одну из проблем духовного возрождения молодежи и всего народа. Она пишет: «Считается, что там, где имело место бережное и уважительное отношение к священным рощам и священным деревьям — онапу, там люди живут мирно, в достатке, благополучии, доживая свой век до старости». Ильвира, как ты правильно заметила, какая ты умница!Ильвира Айбердина родилась и выросла в интернациональной семье. Ее родители Тамара и Харис порядочные и доброжелательные люди. Их девочка и в школе, и сейчас была и остается внимательной к людям, ответственной и добросовестной. Вместе с мужем они растят двух прекрасных детей. Вот такая молодая и чуткая женщина обратилась к нам, читателям, облагородить нашу священную рощу села Мишкино.В районе действует МНКА (марийская национально-культурная автономия) «Эрвел мари» под руководством В. Байбулатова и республиканский историко-культурный центр «Мишкино» во главе с А. Ибулаевым. Много интересных, необычных и, главное, полезных мероприятий по разной тематике проводят они в нашем районе. Одно из них — моления в священной роще около деревни Ирсаево, на которые собралось очень много, заинтересованных в более лучшей, здоровой, счастливой жизни, людей. Были и старшеклассники, и студенты. Приятно, что приехали из соседних районов нашей республики, из Бирска, Уфы, Нефтекамска, Сургута, даже Эстонии.Не скажу, что народ массово потянулся на мольбища. Немало приходят на моления в священные рощи села Чураево, Октябрь, деревень Ирсаево, Баймурзино, Тынбаево, Озерки, к Султан тєра.В 2012 году по инициативе оргкомитета деревни Тынбаево собрался народ сделать доброе дело — облагородить и загородить священную рощу Султан тєра. Хотя это культовое место и до этого посещали и сейчас посещают паломники из разных районов Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Свердловской области, Пермского края. Оно неофициально считалось республиканским. Был составлен план, распределены поручения, по деревням района собраны деньги, в месяц 2–3 раза проводили субботники по благоустройству и рассадке молодых берез. Всем этим большим процессом руководил энтузиаст, спонсор многих наших крупных дел Семен Новиков. А мы, жители разных деревень, помогали ему. Помню, в селе Чураево за три дня Е. Николкин, Э. Апканиева, В. Байрамова, У. Васильева, Л. Русиева, Н. Байбердина, Л. Танцитова с 117 дворов собрали и сдали 23 734 рубля. Было приятно, что наши отзывчивые предприниматели Вадим Антонов, Владимир Михайлов, Александр Ибраев, братья Юрий и Владимир Андриановы, семьи Траннуа-Еруслановых, Ялаевых, тынбаевцы Олег Минаев, Тамара Данилова, бахтыбаевец Михаил Кутлусатов, врачи Дмитрий Ибашев, Матвей Байназов, Николай Зайцев из Кирова, курманаевцы Николаевы, Арсений Андреев из Кульчубаево, уфимцы Сергей Сагадеев, Вера Сайпанова, Семен Новиков, Евдокия Тимирбаева, Валентин Имаев, Павел Аклаев внесли более солидные суммы. Даже бабушки на рынке с большим желанием вложили свои вырученные деньги.За месяц было собрано около 120 тысяч рублей. В течение трех месяцев была загорожена, поставлены аккуратные скамейки, столы для принятия священной пищи, сооружены ворота и мостик. И в августе этого же года здесь провели моления. Огромная благодарность Семену Сергеевичу, членам оргкомитета и всем людям, оказавшим посильную помощь. Про все это была написана книга. Слава Богу, теперь здесь моления стали традиционными и собирают большое количество людей.Я уважаю веру всех людей. Радовалась, когда построили мечеть в Мишкино. Отрадно, что строится церковь. Но я помню русскую пословицу, которая лаконично гласит: «Зри в корень» и стараюсь смотреть в корень — свято чту религию своих предков. Наша семья принимает участие в молениях в священных рощах. Думаю, что все меня понимают.Наверное, и со священной рощей села Мишкино можно так начать благородное дело под руководством ИКЦ и МНКА. Я обращаюсь к работникам администрации района, сельсоветов, организаций и учреждений, пенсионерам, всем неравнодушным людям, чья душа болеет за это святое дело. Подойдите в краеведческую библиотеку и вложите посильную сумму денег в благоустройство священной рощи. И надеюсь, что очень многие откликнутся на письмо Ильвиры. Мы со своей семьей 23 января сделали свой первый добровольный взнос.