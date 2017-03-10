В Мишкинском агропромышленном колледже тимуровская работа стала одной из добрых традиций

И. Николаева

— Дело же не только в помощи, иногда престарелым людям требуется не только помощь, но и простое внимание, — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. Иксанова. — Одна из важнейших задач тимуровцев — простое человеческое общение с их старшими товарищами, пожилыми людьми, совместные чаепития за обоюдно приятной беседой. После такого люди уже не считают себя одинокими, заброшенными, и это придает им оптимизма и сил. В процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они оказывают огромное воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев.