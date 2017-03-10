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    В Мишкинском агропромышленном колледже тимуровская работа стала одной из добрых традиций

    slavin 10-03-2017, 09:20128Общество
    В Мишкинском агропромышленном колледже тимуровская работа стала одной из добрых традиций
    В течение нынешнего года студенты несколько раз посетили бывших работников, пенсионеров и оказали им посильную помощь. За зиму ребята два раза побывали у жительницы села Мишкино Зои Шамратовой. Они расчищали снег на территории ее хозяйства, убирались дома, помогли, чем смогли.

    — Дело же не только в помощи, иногда престарелым людям требуется не только помощь, но и простое внимание, — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. Иксанова. — Одна из важнейших задач тимуровцев — простое человеческое общение с их старшими товарищами, пожилыми людьми, совместные чаепития за обоюдно приятной беседой. После такого люди уже не считают себя одинокими, заброшенными, и это придает им оптимизма и сил. В процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они оказывают огромное воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев.
    И. Николаева
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    Метки: агроколледж

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