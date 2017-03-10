Обучающаяся лицея № 1 села Мишкино побывала во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

В. Саляева

В перовой смене собрались активисты общественных объединений из 6 регионов России, я же попала в число этих счастливчиков благодаря «Молодой гвардии», победам на различных конкурсах и олимпиадах.Тема смены была «Капитаны морской державы», в рамках которой мы изучали особенности профессий на флоте, составляли и защищали проект, познавали экологию Черного моря. Также работала «Детская морская академия», где мы изучали такие морские дисциплины как флажный семафор, такелаж, историю и традиции флота, корабельную архитектуру. Проводились культурно-массовые, образовательные и спортивные мероприятия. В будние дни мы посещали школу, зарабатывали оценки, проводили исследовательскую работу «альтернативные источники и транспорт будущего». Была организована поездка в Сочи. В течение всей смены на «корабле» (так принято называть лагерь) шла борьба за звание «Экипаж-флагман», а также, мы должны были доказать, что достойны гордого звания «Орлёнок». Поэтому все время мы всем экипажем «Напористый» старались стать одной дружной семьей, проявить свои лучшие качества, быть примером для младших, опорой для воспитателей. В конце смены нам объявили результаты «борьбы». Экипаж «Напористый» стал самым «Чистым», «Галантным», «Спортивным», а самое главное «Экипажем-флагманом» и «Орлёнком»! Мне хочется сказать ребятам, что все мечты осуществимы и все цели достижимы. Стоит только постараться и направить свою энергию в нужное русло!