Возрождает традиции мари

Р. Попова, председатель марийского центра города Перми

Детские и юношеские годы Дениса Ямаева прошли в родной деревне. В 1–4 классах учился в Староакбулатовской школе, среднее образование получил в Новоакбулатовской, а 9–10 классы закончил в Мишкинской средней школе.По его словам, народ в деревне всегда был спокойный, трудолюбивый. Детишки весело проводили время. Летом, после футбольных баталий, собирались в середине деревни и травили анекдоты, узнавали новости. Ночью шли домой отдохнуть, а утром все ребята старше 12 лет, работали в колхозе: кто помоложе, ворошили сено, старшие скирдовали. Техники тогда было мало, все работы выполнялись вручную. Летом он после 6 класса, смог устроиться на колхозный кирпичный завод. Сейчас, с высоты своих прожитых лет, он удивляется, как в таком возрасте он смог работать ночью? А ведь работали. Трудились без принуждения, добровольно.Денис Яковлевич Ямаев родился и вырос в многодетной семье, был самым младшим, шестым ребенком. Родители вырастили в любви и трудолюбии своих детей, придерживались традиций и обрядов. Все марийские праздники отмечали дома, а дети принимали в них активное участие.С детских лет он мечтал стать конструктором, строить самолеты и двигатели к ним. Учеба в школе давалась ему легко, особенно физика и математика. Хотел поступить в военное училище, но не прошел по зрению.В 1974 году поступил учиться на дневное отделение Уфимского авиационного института имени С. Орджоникидзе (Уфимский государственный авиационный технический университет) на факультет авиационных двигателей. Инженеру-механику после стажировки в авиационном полку и сдачи соответствующих экзаменов было присвоено воинское звание лейтенант-инженер. С 1979 по 1981 годы он работал в городе Куйбышеве на заводе «Металлист», где занимался изготовлением и ремонтом двигателей серии «НК», конструкции Н. Д. Кузнецова. В феврале 1981 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР, где прослужил в частях Военно-Воздушных Сил (ВВС).— С 1988 по 1999 годы служил на должности заместителя начальника цеха в авиационном полку в Клину. Цех выполнял регламентные ремонтные работы по замене авиационных двигателей, эксплуатируемых в полку военно-транспортных самолетов Ил-76, А-50, ТУ-154, ТУ-134, АН-72, АН-26, АН-24, — вспоминает Денис Яковлевич.Учеба в Уфимском авиационном институте, подготовка на военной кафедре, работа на заводе дали Денису Ямаеву прочные знания.— Первым местом военной службы был город Петровск Саратовской области. Мне, как и моим сослуживцам, уже не было надобности проявлять героизм и рисковать своей жизнью. Наши командиры поступали предусмотрительно, предугадывали возможные ситуации, — вспоминает Денис Яковлевич.С декабря 1999 года Денис Яковлевич находится на пенсии, живет в городе Клин Московской области. Он уважительно относится к своей родословной, родственникам и народу мари. В Московской области он возобновил традиции молений.— На Кугече-пайрем я был у себя на малой родине, был посвящен Верховным картом РБ Шамратом Шамыкаевым в сан карт кугыза. Мне было дано «добро» на работу. Когда собирался на марийскую пасху, я знал, что на территории Московской области, конкретно на границе Клинского района и Тверской области есть объекты, которые имеют непосредственное отношение к финно-уграм и предкам марийцев. Это две реки Лама (грязь, жижа), Шоша (весна), еще есть деревня с таким же названием Шоша. Рядом, в северной части Московской области, есть целый город с древнемарийским названием Талдом. В переводе с марийского языка означает «летнее стойбище». Первоначально я собирался открыть Кюсото рядом с деревней Мокшино, на границе с Тверской областью. Но сейчас лес рядом с деревней подвергается уничтожению, в связи со строительством трассы «М-11». После летней паузы от наших друзей мы получили информацию о Святом Камне (Шутов Камень) рядом с деревней Киндяково, находящейся между Дмитровым и Клином. Я съездил на это место, осмотрел территорию, побывал у Святого камня, помолился, почувствовал возможности этой территории и влияние на нее Ош Поро Кугу Юмо и после этого понял, что нужно основать здесь молельную. Так было выбрано место. В близлежащем лесу, благодаря помощи Юмо, покровительствующего всем финно-уграм, была найдена старая высокая береза, которая стала «Онапу».Я вернулся из Башкирии в Подмосковье и составил для себя план. Для того, чтобы на территории Московской области создать общину марийской традиционной религии. 29 августа 2015 года на полнолуние было проведено первое моление Московской общины марийской традиционной религии в Дмитровском районе Подмосковья на Киндяковской горе (Кинде-курык) в священной роще близ древних мерянских молельных камней в Киндяково. Карт Московского региона Денис Ямаев провел обряды, были зажжены свечи и ритуальный костер. Со светлыми пожеланиями добра, счастья и мира вознеслась к небу общая молитва участников. После проведения положенных обрядов, арвуй Московского региона Денис Яковлевич Ямаев разъяснил их значение, так как вместе с мари сюда пришли помолиться и русские, и финно-угорские народы.Моления прошли 29 августа, 27 сентября 2015 года и 11 сентября 2016 года в Дмитровском районе Подмосковья, на Киндяковской горе (Кинде-курык) состоялось осеннее моление представителей марийской традиционной религии.