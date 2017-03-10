В Мишкино прошел конкурс «Учитель года-2017»

После двух этапов: школьный (методический фестиваль), районный (конкурсные уроки, классные часы) на финишную линию вышли учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ деревни Кайраково начальная школа деревни Каргино Инга Александрова (педагогический стаж — 25 лет, квалификационная категория — первая), учитель биологии и химии марийской гимназии им. Я. Ялкайна села Чураево Дарья Кадиева (стаж — 20, I категория), учитель технологии школы № 2 райцентра Вероника Ибагишева (стаж — 1 год), учитель информатики и математики Камеевской средней школы Шамиль Мухаматнуров (стаж — 5 лет, категория — высшая), учитель начальных классов лицея № 1 имени Ф. Булякова Валентина Шамаева (стаж — 11 лет, I категория).
Доброго пути и достойной победы конкурсантам, конечно же, пожелал начальник отдела образования С. Александров.
Песня детского вокального ансамбля «Кварта» (руководитель Н. Абдулова) о детских мечтах и школьных годах придала конкурсу еще больше праздничного настроения.
Конкурс «Визитка» дал старт конкурсу «Учитель года-2017». Один за другим конкурсанты выходили на сцену, чтобы представить себя «на самом выгодном свете», а группа поддержки (обучающиеся, коллеги и родители) им в этом помогали. Все, конечно, старались, но… На мой взгляд, на этом этапе преуспели Валентина Шамаева, Вероника Ибагишева и Дарья Кадиева. И члены жюри поставили им самые высокие баллы.
Честно признаюсь, «мастер-классов» я всегда недолюбливала. Скучно смотреть уроки мастерства, когда ты их не понимаешь. Но в этом году они превзошли все мои ожидания. Уроки всех конкурсантов были построены в легкодоступной для любого зрителя игровой форме. И жюри тоже оценило их по достоинству — все получили хорошие оценки. Мне очень понравились мастер-классы В. Ибагишевой, И. Александровой, В. Шамаевой, Д. Кадиевой.
В завершение конкурсной программы учителя решили педагогические ситуации. Надо отметить, что все они справились на «отлично».
И вот подошло время подведения итогов. Победителем конкурса и «Учителем года-2017» стала учитель начальных классов лицея № 1 имени Ф. Булякова Валентина Шамаева, второе место заняла учитель технологии школы № 2 райцентра Вероника Ибагишева (она также отмечена в номинации «Молодой педагог»), замкнула тройку призеров учитель начальных классов деревни Каргино Инга Александрова.
Учитель информатики и математики Шамиль Мухаматнуров отмечен в номинации «Творчески работающий учитель», учитель биологии и химии марийской гимназии имени Я. Ялкайна Дарья Кадиева — «Урок — вершина мастерства».
Все участники финала награждены грамотами отдела образования и ценными призами.
Защищать честь района на республиканском уровне будет Валентина Шамаева.