В Мишкино прошел конкурс «Учитель года-2017»

Венера АГЛЯМОВА

После двух этапов: школьный (методический фестиваль), районный (конкурсные уроки, классные часы) на финишную линию вышли учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ деревни Кайраково начальная школа деревни Каргино Инга Александрова (педагогический стаж — 25 лет, квалификационная категория — первая), учитель биологии и химии марийской гимназии им. Я. Ялкайна села Чураево Дарья Кадиева (стаж — 20, I категория), учитель технологии школы № 2 райцентра Вероника Ибагишева (стаж — 1 год), учитель информатики и математики Камеевской средней школы Шамиль Мухаматнуров (стаж — 5 лет, категория — высшая), учитель начальных классов лицея № 1 имени Ф. Булякова Валентина Шамаева (стаж — 11 лет, I категория).Доброго пути и достойной победы конкурсантам, конечно же, пожелал начальник отдела образования С. Александров.Песня детского вокального ансамбля «Кварта» (руководитель Н. Абдулова) о детских мечтах и школьных годах придала конкурсу еще больше праздничного настроения.Конкурс «Визитка» дал старт конкурсу «Учитель года-2017». Один за другим конкурсанты выходили на сцену, чтобы представить себя «на самом выгодном свете», а группа поддержки (обучающиеся, коллеги и родители) им в этом помогали. Все, конечно, старались, но… На мой взгляд, на этом этапе преуспели Валентина Шамаева, Вероника Ибагишева и Дарья Кадиева. И члены жюри поставили им самые высокие баллы.Честно признаюсь, «мастер-классов» я всегда недолюбливала. Скучно смотреть уроки мастерства, когда ты их не понимаешь. Но в этом году они превзошли все мои ожидания. Уроки всех конкурсантов были построены в легкодоступной для любого зрителя игровой форме. И жюри тоже оценило их по достоинству — все получили хорошие оценки. Мне очень понравились мастер-классы В. Ибагишевой, И. Александровой, В. Шамаевой, Д. Кадиевой.В завершение конкурсной программы учителя решили педагогические ситуации. Надо отметить, что все они справились на «отлично».И вот подошло время подведения итогов. Победителем конкурса и «Учителем года-2017» стала учитель начальных классов лицея № 1 имени Ф. Булякова Валентина Шамаева, второе место заняла учитель технологии школы № 2 райцентра Вероника Ибагишева (она также отмечена в номинации «Молодой педагог»), замкнула тройку призеров учитель начальных классов деревни Каргино Инга Александрова.Учитель информатики и математики Шамиль Мухаматнуров отмечен в номинации «Творчески работающий учитель», учитель биологии и химии марийской гимназии имени Я. Ялкайна Дарья Кадиева — «Урок — вершина мастерства».Все участники финала награждены грамотами отдела образования и ценными призами.Защищать честь района на республиканском уровне будет Валентина Шамаева.