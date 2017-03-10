В школе деревни Малонакаряково выявлены грубые нарушения температурного режима

Н. Сарбаева , помощник прокурора района

Выяснилось, что в Малонакаряковской школе средняя температура воздуха в учебных кабинетах составляла 14,04 °C, при этом минимальный показатель составлял 12,4 °С. Хуже всего обстановка состояла в спортивном зале школы, где температура воздуха составила 10,7 °C, между тем при такой температуре проводились занятия физкультуры.С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Мишкинского района внесено представление.На сегодняшний день, в целях приведения в соответствие температурного режима в школе администрацией района приобретены 20 обогревательных приборов (конвекторы). Кроме того, выделены финансовые средства из местного бюджета на покупку и установку угольного котла.