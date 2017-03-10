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    В школе деревни Малонакаряково выявлены грубые нарушения температурного режима

    slavin 10-03-2017, 14:15432Общество, Человек и закон
    В школе деревни Малонакаряково выявлены грубые нарушения температурного режима
    Детям приходилось учиться в классах, где температура не соответствовала требованиям СанПин. Прокуратурой района внесено представление для устранения нарушений.

    Выяснилось, что в Малонакаряковской школе средняя температура воздуха в учебных кабинетах составляла 14,04 °C, при этом минимальный показатель составлял 12,4 °С. Хуже всего обстановка состояла в спортивном зале школы, где температура воздуха составила 10,7 °C, между тем при такой температуре проводились занятия физкультуры.

    С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Мишкинского района внесено представление.

    На сегодняшний день, в целях приведения в соответствие температурного режима в школе администрацией района приобретены 20 обогревательных приборов (конвекторы). Кроме того, выделены финансовые средства из местного бюджета на покупку и установку угольного котла.
    Н. Сарбаева , помощник прокурора района
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