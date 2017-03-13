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    Активисты Мишкинского отделения «Молодая Гвардия» совершили тимуровский рейд

    slavin 13-03-2017, 15:05125Общество
    Активисты Мишкинского отделения «Молодая Гвардия» совершили тимуровский рейд
    10 марта активисты Мишкинского отделения «Молодая Гвардия» совершили тимуровский рейд и помогли ветеранам труда очистить от снега дворы и крыши домов.

    Одна бригада направилась к труженику тыла, почетному гражданину Мишкинского района, много лет проработавшему председателем районного совета ветеранов, Сергею Кугубаеву. Другая бригада поработала у ветерана труда, почетной жительницы села Мишкино Манзумы Каримовой.

    — В этом году зима на редкость снежная, и порой не только пожилому человеку сложно справиться со снегом в своем дворе. Помощь пожилым людям в данной ситуации — наш святой долг. Именно поэтому мы решили объявить тимуровский месячник и помочь труженикам тыла, ветеранам труда, «детям войны», — говорит активист отделения «Молодая Гвардия» Анастасия Яндуганова.

    — Молодое поколение должно больше времени уделять тем, кому в силу возраста, нелегко справиться с бытовыми трудностями. Мы решили в течение марта-апреля по возможности помочь всем нуждающимся в нашей посильной помощи, — добавил заместитель руководителя местного отделения Аяз Фархутдинов.
    О. Биктубаева
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