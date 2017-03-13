Активисты Мишкинского отделения «Молодая Гвардия» совершили тимуровский рейд

О. Биктубаева

Одна бригада направилась к труженику тыла, почетному гражданину Мишкинского района, много лет проработавшему председателем районного совета ветеранов, Сергею Кугубаеву. Другая бригада поработала у ветерана труда, почетной жительницы села Мишкино Манзумы Каримовой.— В этом году зима на редкость снежная, и порой не только пожилому человеку сложно справиться со снегом в своем дворе. Помощь пожилым людям в данной ситуации — наш святой долг. Именно поэтому мы решили объявить тимуровский месячник и помочь труженикам тыла, ветеранам труда, «детям войны», — говорит активист отделения «Молодая Гвардия» Анастасия Яндуганова.— Молодое поколение должно больше времени уделять тем, кому в силу возраста, нелегко справиться с бытовыми трудностями. Мы решили в течение марта-апреля по возможности помочь всем нуждающимся в нашей посильной помощи, — добавил заместитель руководителя местного отделения Аяз Фархутдинов.