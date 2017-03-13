Корреспондент газеты «Дружба» поделилась впечатлениями о конкурсе «ЛедиЖур»

Фирдаус Кадикова

Одиннадцать участниц — представители информационных центров северной зоны республики состязались в находчивости и красоте, оригинальности и профессиональном мастерстве.Мы уже привыкли смотреть из зрительного зала на такие праздники красоты, которые дарят удивительные минуты восхищения и радости. Но в этот раз мне довелось не только побывать за кулисами, а еще и на себе испытать те приятные, но вместе с тем волнительные и ответственные минуты подготовки к конкурсу. Побывав всего один раз на общей репетиции, мы успели уже так сдружиться и превратиться в один маленький коллектив единомышленников, что ко дню конкурса друг о друге знали многое — кто где и кем работает, у кого какие проблемы с подготовкой, что интересного происходит в соседних районах. Так что в день конкурса за кулисами царила дружеская атмосфера — взаимовыручка и дружеское подбадривание, добрые советы и искренние аплодисменты.На первый взгляд казалось, конкурс как конкурс, от всех остальных подобных мероприятий отличается только профессиональным творческим заданием. Но каждый этап выявил столько интересного и оригинального, что диву давались — какие же молодцы наши работники пера. Уже первый конкурс «Мое профессиональное кредо» показал — в каждом из одиннадцати выступлений было что-то особенное, хотя журналисты все говорили о себе и своей редакции.Конкурс костюмов выявил самых находчивых и оригинальных, мастериц и рукодельниц. Но костюмы мало было представить, в них нужно было умело пройтись по сцене, показать, насколько грациозны участницы. Костюмы из салфеток и полиэтилена, мочалок и газет, спецодежда строителей и доярок, медиков и сотрудников ГИБДД — все пошло в ход в руках журналистов. Ведь журналист даже в течение одного дня может попасть и на прием министра, и на ферму, побывать на стройке и поле, посетить детский сад и дом престарелых. С каждым должен найти общий язык и знать особенности профессии.Не забыли организаторы конкурса и о том, что каждая участница еще и хозяйка дома, которая должна владеть всеми кулинарными тонкостями. Им в ответ конкурсантки привезли такое изобилие кулинарных шедевров, что жюри, учитывая то, что к тому времени все проголодались, пришлось очень нелегко.Замечательной концертной программой стал конкурс художественных номеров — серьезные журналисты в один миг превратились в артистичных и талантливых певцов и танцоров, читали стихи и играли шуточные сценки. Зрители были в восторге от каждого выступления и подолгу аплодировали каждому участнику.В конце мероприятия нас ждал творческий конкурс профессионального мастерства — за 20 минут нужно было подготовить репортаж с места события о конкурсе «ЛедиЖур». Вот тут-то все расслабились и окунулись в обычную стихию. По мнению жюри, в предельно сжатый промежуток времени родились такие замечательные статьи, которые говорили о высоком профессионализме участниц конкурса.Споры членов жюри затянулись, их можно было понять — каждая участница показала тщательную подготовку, обаяние, качества леди и профессионала.Звания «ЛедиЖур» по праву была удостоена представительница Аскинского информационного центра Алия Гильванова. Мне посчастливилось стать победительницей в номинации «Мисс Оригинальность». Это оказалось замечательным подарком к празднику. Спасибо всем организаторам за прекрасное мероприятие.