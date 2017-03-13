«Платон» по-деревенски: жители Байтурово просят вернуть платную дорогу

На прошлой неделе в Башкирии обсуждали важность привлечения населения к развитию местных инициатив. В 2016 в Башкирии по программе поддержки местных инициатив было освоено почти полмиллиарда рублей. Из них 300 млн – субсидия из республиканского бюджета, 120 млн – средства бизнеса, 80 млн – средства, собранные с граждан.Кроме официальных инициатив, которые реализуются с участием государства, население пытается решать проблемы на местах самостоятельно, что не всегда лежит в правовом поле. Об одном таком случае РБК-Уфа рассказали жители Мишкинского района республики.В середине декабря прошлого года в селе Байтурово Мишкинского района республики появилась местная платная дорога.— На самом деле дороги тут никогда не было. Ни на бумаге, ни фактически, — рассказывает глава Камеевского сельсовета Герман Байдимиров. — Летом, и только при хорошей погоде, можно было проехать, а зимой все заметало.У байтуровцев есть два пути - три километра по полям и оврагам до трассы на Уфу, либо объезд в 100 км.— Люди в Уфу на работу ездят, студенты приезжают. Приходится 170 километров «пилить», а так — всего лишь 70 км выходит, — рассказывает предприниматель из соседней деревни Биштиново Зуфар Латыпов.В конце осени Зуфар купил для своих нужд (рядом с Байтурово у него находится пилорама) старый трактор Т-150. Пришла идея с его помощью расчищать дорогу.— Прежде чем взяться за дело, я всегда все просчитываю, — делится предприниматель. — Здесь сразу было ясно — заработать на расчистке у меня не получится. Но я ведь не могу совсем в убыток работать! Поэтому сразу договорились — за проезд придется платить. Тогда никто не возмущался. Сходил в налоговую, отметился, что кроме деревообработки, буду еще и очисткой дорог заниматься.Жители Байтурово подтверждают, что, действительно, пришлось Латыпова уговаривать.— Уже лет десять бьемся, чтобы у нас появилась дорога, но безрезультатно, — признается староста деревни Юрий Атнагулов. — Как только выборы начинаются, очередной кандидат с трибуны обещает — будет вам дорога! А результат — ноль. Зуфар же за дело резво взялся: чистил дорогу каждый день, иногда и ночью работал.По словам предпринимателя, изначально он не планировал ставить шлагбаум. Сельчане сами заносили ему деньги — договорились платить за въезд 150 рублей. В будние дни проезжали три-четыре машины, в выходные 15-20. В месяц (все перемещения тщательно учтены в специальной тетради) вышло около 200 машин. То есть 30 тысяч рублей. Учитывая, что в день трактор потреблял 60 литров, получается, что, при стоимости одного литра дизтоплива в 34 рубля, затраты окупались лишь наполовину.Вскоре проезд пришлось загородить шлагбаумом: по словам предпринимателя, появились постоянные неплательщики, кроме того, по дороге стали ездить нетрезвые водители и попадать в аварии. Ожидаемо, что в деревне нашлись недовольные, которые сообщили про взимание платы в правоохранительные органы.Латыпова с его незаконно установленным шлагбаумом привлекли за самоуправство. Предпринимателю грозил штраф в 300 тысяч рублей. Однако судья, хоть и признал действия Зуфара Латыпова противоправными, все же не увидел в них ни вредных последствий, ни корысти. В итоге предпринимателю было назначено наказание в виде предупреждения.В конце зимы дорогу в Байтурово замело окончательно. Местные жители снова пишут заявления с десятками подписей, что согласны на платный проезд, но только предприниматель уже не желает наступать на старые грабли.— И все-таки шумиха вокруг этого дела дала свои результаты, — говорит глава местного сельсовета Герман Байдимиров. — В районе создали комиссию, которая рассматривает возможность строительства дороги в этом месте. Если она официально появится на карте района, то деньги на расчистку можно будет выделять уже из местного бюджета.