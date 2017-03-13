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    В Мишкинском районе в рамках госпрограммы обустроят родник возле деревни Новосафарово

    slavin 13-03-2017, 15:33239Общество
    В Мишкинском районе в рамках госпрограммы обустроят родник возле деревни Новосафарово
    В Башкортостане в этом году обустроят восемь родников в рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».

    В их числе безымянные родники в деревне Уракаево Кугарчинского района, в селе Мурсалимкино Салаватского района, возле деревни Новосафарово Мишкинского района, в поселке Абдуллино Караидельского района, а также родник «Бахан» у села Нижнекарышево Балтачевского района, «Красные горки» в селе Кожай-Икские Вершины Бижбулякского района, «Центральный» в селе Ермолкино Белебеевского района и «Ильхам чишма» в селе Ялгыз-Нарат в Татышлинском районе.

    «Данный вид работ проводится по линии Минэкологии РБ ежегодно, — пояснил начальник отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуард Нагаев. — Мы работаем по заявкам администраций муниципальных районов. Основной критерий их отбора — соответствие качества родниковой воды санитарным и гигиеническим требованиям».

    Всего с момента начала финансирования работ из республиканского бюджета, с 2007 года, в Башкортостане обустроено порядка 70 родников.

    Так, популярностью у местного населения и приезжих жителей других районов, соседних областей пользуется родник «Салкын Чишма», расположенный на территории Урметовского сельсовета Илишевского района. По линии Минэкологии РБ его обустроили в 2015 году.

    Считается, что родниковая вода обладает целебными и полезными для организма человека свойствами. От их состояния зависит сохранность водных объектов.
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    Метки: Год экологии

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