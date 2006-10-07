В Башкирии осудили женщину, которую чуть не задушил бывший муж

В Ишимбае вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая пыталась защититься от бывшего мужа. Как сообщает пресс-служба городского суда, между ними произошел конфликт из-за выплаты алиментов. В ходе спора мужчина подошел к женщине и схватил ее за шею, начав душить. Испугавшись, она достала из кармана газовый баллончик и брызнула ему в лицо.В результате мужчина был вынужден обратиться за медицинской помощью, а затем в суд. Все происходящее в квартире было зафиксировано на видеозаписи, поэтому разобраться в деле не составило труда.Несмотря на судимость мужчины и наличие маленького ребенка у его бывшей жены, суд все же встал на его сторону. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.