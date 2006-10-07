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    В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала

    slavin Вчера, 11:14173Общество
    В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
    С сегодняшнего дня в республике и по всей России вступают в силу изменения, внесенные постановлением Правительства РФ в Правила направления средств материнского капитала. Теперь получить выплаты можно будет в более короткие сроки.

    Как сообщает пресс-служба уфимской администрации, ранее согласно закону заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривалось не более 1 месяца. Сами средства перечислялись также в течение 30 дней. Новые поправки к закону сократили срок получения выплат до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Таким образом, получить маткапитал теперь можно не позднее 1 месяца и 10 дней с даты подачи заявления о распоряжении. Изменения касаются всех направлений: улучшения жилищных условий, оплаты образовательных услуг для детей, а также товаров и услуг для социализации детей-инвалидов.

    Помимо этого, Правительство РФ также внесло изменения в перечень документов, которые необходимо предоставить для распоряжения материнским капиталом. Так, если семья решила направить его средства на улучшение жилищных условий, им нужно будет принести в управление Пенсионного фонда копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше. 

    Как отметил управляющий Отделением Правления Пенсионного фонда РФ по РБ Фоат Хантимеров, за 2 месяца текущего года было принято 4359 решений о распоряжении средствами материнского капитала. Из них 4165 были направлены на улучшение жилищных условий, а 194 – на образование детей, в том числе 28 – на оплату содержания ребенка в детском саду. 
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