В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова, принятие данного документа предусмотрено Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Фактически деятельность по повышению занятости инвалидов в республике активно ведётся на протяжении нескольких лет и имеет значительный эффект.К специальным мероприятиям относится, прежде всего, установление квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест. Она устанавливается для организаций региона, среднесписочная численность которых составляет от 35 и более человек, в размере двух процентов к численности работников. Так, в 2016 году квота была установлена на 2813 предприятиях в количестве 7987 рабочих мест. Выполнение квоты составило 82%. В 2017 году квота установлена на 2832 предприятиях.Также перечень мероприятий включает резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов и стимулирование создания предприятиями и учреждениями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Меры стимулирования осуществляются в рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан», для их реализации предусмотрено бюджетное финансирование. За 2010 – 2016 годы в республике создано 1758 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.Наряду с созданием рабочих мест предусматриваются формирование условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, создание условий для их предпринимательской деятельности и организация обучения инвалидов новым профессиям.