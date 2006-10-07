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    В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов

    slavin Вчера, 14:15127Общество
    В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
    13 марта на заседании Президиума Правительства РБ рассмотрен Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории республики.

    Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова, принятие данного документа предусмотрено Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Фактически деятельность по повышению занятости инвалидов в республике активно ведётся на протяжении нескольких лет и имеет значительный эффект.

    К специальным мероприятиям относится, прежде всего, установление квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест. Она устанавливается для организаций региона, среднесписочная численность которых составляет от 35 и более человек, в размере двух процентов к численности работников. Так, в 2016 году квота была установлена на 2813 предприятиях в количестве 7987 рабочих мест. Выполнение квоты составило 82%. В 2017 году квота установлена на 2832 предприятиях.

    Также перечень мероприятий включает резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов и стимулирование создания предприятиями и учреждениями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Меры стимулирования осуществляются в рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан», для их реализации предусмотрено бюджетное финансирование. За 2010 – 2016 годы в республике создано 1758 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

    Наряду с созданием рабочих мест предусматриваются формирование условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, создание условий для их предпринимательской деятельности и организация обучения инвалидов новым профессиям.
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