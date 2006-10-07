Мужчина наблюдал с высоты своей квартиры за тем, как компания подростков начала приставать к мальчишке с явно недобрыми намерениями. Чтобы разрядить ситуацию и выручить попавшего в беду школьника, Влад моментально принял решение выставить в окно колонки и включить на полную мощность звук тревожной сигнализации.
Уфимец применил радикальное средство для прекращения драки школьников
Мужчина наблюдал с высоты своей квартиры за тем, как компания подростков начала приставать к мальчишке с явно недобрыми намерениями. Чтобы разрядить ситуацию и выручить попавшего в беду школьника, Влад моментально принял решение выставить в окно колонки и включить на полную мощность звук тревожной сигнализации.
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