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    Уфимец применил радикальное средство для прекращения драки школьников

    slavin Сегодня, 09:06158Общество, Это интересно
    Уфимец применил радикальное средство для прекращения драки школьников
    Уфимец Влад Цыбезов опубликовал в соцсети видеоролик, который можно вполне использовать как инструкцию для пресечения уличных драк.

    Мужчина наблюдал с высоты своей квартиры за тем, как компания подростков начала приставать к мальчишке с явно недобрыми намерениями. Чтобы разрядить ситуацию и выручить попавшего в беду школьника, Влад моментально принял решение выставить в окно колонки и включить на полную мощность звук тревожной сигнализации.
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