Уфимец применил радикальное средство для прекращения драки школьников

Мужчина наблюдал с высоты своей квартиры за тем, как компания подростков начала приставать к мальчишке с явно недобрыми намерениями. Чтобы разрядить ситуацию и выручить попавшего в беду школьника, Влад моментально принял решение выставить в окно колонки и включить на полную мощность звук тревожной сигнализации.