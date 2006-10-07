Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса

В 2017 году из этой суммы в республиканский бюджет поступит почти 200 млн рублей. Остальная часть средств будет направлена на финансирование проектов в последующие годы.В перечне мероприятий, на которые предоставляется субсидия из федерального бюджета, - строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на реке Белая, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.В 2017-2019 годы продолжится строительство II очереди инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая. Общая протяженность участка, на которых проведут работы, составит 2 км. В целом же проект будет реализовываться в четыре очереди.- Актуальность проведения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений вызвана необходимостью снижения количества объектов, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный.Субсидии из федерального бюджета выделяются на основе софинансирования из республиканского бюджета.