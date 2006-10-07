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    Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса

    slavin Сегодня, 10:1652Общество
    Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса
    Республика Башкортостан до 2020 года получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса. Двустороннее соглашение на 2017 год подписано между Росводресурсами и Правительством РБ. Подписи под документом поставили заместитель руководителя Росводресурсов Матвей Тарасов и заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов.

    В 2017 году из этой суммы в республиканский бюджет поступит почти 200 млн рублей. Остальная часть средств будет направлена на финансирование проектов в последующие годы.

    В перечне мероприятий, на которые предоставляется субсидия из федерального бюджета, - строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на реке Белая, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.

    В 2017-2019 годы продолжится строительство II очереди инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая. Общая протяженность участка, на которых проведут работы, составит 2 км. В целом же проект будет реализовываться в четыре очереди.

    - Актуальность проведения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений вызвана необходимостью снижения количества объектов, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный.

    Субсидии из федерального бюджета выделяются на основе софинансирования из республиканского бюджета.
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