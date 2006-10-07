Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Чтобы добраться до больницы, жители Башкирии три часа чистили дорогу лопатами

    slavin Вчера, 08:39154Общество
    Чтобы добраться до больницы, жители Башкирии три часа чистили дорогу лопатами
    В Калтасинском районе Башкирии, чтобы доехать до больницы, местным жителям пришлось три часа чистить дорогу лопатами

    Несмотря на то, что дороги ремонтировались в позапрошлом году, проезжая часть между деревнями Кучаш и Марийский Бикшик труднопроходимая, особенно в период с осени по весну. А этой снежной зимой дорогу завалило. Передвигаться можно лишь по одной полосе, и на протяжении 3 километров двум машинам никак не разъехаться. А по этой дороге ездят и школьные автобусы и скорая помощь.

    Но не только территория между деревнями требует внимания, даже в Кучаше дороги чистят из рук вон плохо. Так, в один из недавних снежных дней, чтобы добраться до больницы, жителям деревни пришлось потратить три часа только на то, чтобы очистить от снега путь от одной улицы до другой.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus