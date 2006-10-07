В Мишкинском районе объявлена благотворительная акция по сбору вещей для малообеспеченных граждан

Р. НИКОЛАЕВА

Нужны вещи: детская, мужская и женская одежда, обувь в хорошем состоянии или новые. Есть нужда в детских кроватках, колясках и игрушках. Также можно принести постельное белье, подушки и одеяла. Надеемся, вы найдете способ порадовать детей, пожилых людей. Так как не все имеют возможность купить даже самое необходимое.Вещи принимаем в ГБУ РБ МЦСПСД в Мишкинском районе по адресу: село Мишкино, ул. Ленина, 108 (второй этаж), затем их передадим тем, кто в них очень нуждается. Телефон для справок: 2-14-27.