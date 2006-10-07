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    В Мишкинском районе объявлена благотворительная акция по сбору вещей для малообеспеченных граждан

    slavin Вчера, 09:33167Общество
    В Мишкинском районе объявлена благотворительная акция по сбору вещей для малообеспеченных граждан
    Приглашаем граждан принять участие в благотворительной акции по сбору вещей для малоимущих семей.

    Нужны вещи: детская, мужская и женская одежда, обувь в хорошем состоянии или новые. Есть нужда в детских кроватках, колясках и игрушках. Также можно принести постельное белье, подушки и одеяла. Надеемся, вы найдете способ порадовать детей, пожилых людей. Так как не все имеют возможность купить даже самое необходимое.

    Вещи принимаем в ГБУ РБ МЦСПСД в Мишкинском районе по адресу: село Мишкино, ул. Ленина, 108 (второй этаж), затем их передадим тем, кто в них очень нуждается. Телефон для справок: 2-14-27.
    Р. НИКОЛАЕВА
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