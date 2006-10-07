Ветераны Башкирии смогут бесплатно ездить на поезде

С 1 по 10 мая участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирский поездов, а также в вагонах бизнес-класса скорого поезда «Сапсан». При этом бесплатный билет предоставляется и одному сопровождающему.Как рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика, оформить проезд можно с 15 марта в кассах дальнего следования. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и право на льготу.Добавим, что никаких сборов за услугу не предусмотрено. Кроме того, ветерану и сопровождающему предоставят бесплатный комплект белья и питание.