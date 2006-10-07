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    Ветераны Башкирии смогут бесплатно ездить на поезде

    slavin Вчера, 09:43124Общество
    Ветераны Башкирии смогут бесплатно ездить на поезде
    Ветераны Башкирии в мае смогут бесплатно ездить на поезде. В «РЖД» объявили о начале оформления билетов ко Дню Победы.

    С 1 по 10 мая участники  Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирский поездов, а также в вагонах бизнес-класса скорого поезда «Сапсан». При этом бесплатный билет предоставляется и одному сопровождающему.

    Как рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика, оформить проезд можно с 15 марта в кассах дальнего следования. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и право на льготу. 

    Добавим, что никаких сборов за услугу не предусмотрено. Кроме того, ветерану и сопровождающему предоставят бесплатный комплект белья и питание.
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