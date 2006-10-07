В Мишкино прошел озорной праздник «Проводы зимы»

Фирдаус Кадикова

А на площади перед районным Дворцом культуры уже развернулась ярмарка-распродажа, вкусно пахло шашлыками и свежей выпечкой.На снежной возвышенности красовались вполне симпатичные чучела.Ну и какой же праздник без блинов, символизирующих солнце?! Участниками этого конкурса стали агропромышленный колледж и детские сады райцентра. Каких только блинов здесь не было — с самыми разными начинками, гусарские и гурьевские, царские и печные, тыквенные и ажурные, мешочки с мясом и блинные торты, блинные рулеты и баба из блинов.По-весеннему тепло поздравила с праздником жителей и гостей района заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район Лариса Александрова. Она пожелала, чтобы вместе с зимой ушли все невзгоды, а весна принесла только хорошее в каждый дом.Как надежда на лучшее будущее, на импровизированной сцене появились дети. Воспитанники детских садов села Мишкино подарили яркие музыкальные номера. В праздничную программу было включено много номеров, конкурсов, игр и развлечений для маленьких участников мероприятия — сказочный Емеля катал их на печке, а разукрашенные лошади — на волшебных санях, вместе с родителями-водителями дети участвовали в параде санок, которые поразили своей оригинальностью и находчивостью родителей. Невозможно было пройти мимо столиков, где продавали сахарную вату, попкорн, разноцветные шары и яркие игрушки.Тем временем на площади началась конкурсная программа. Нешуточная борьба разыгралась между женщинами и мужчинами во время перетягивания каната. Ко всеобщей радости, слабая половина человечества, олицетворяющая весну, оказалась сильнее. Зато мужчины оказались проворнее в поедании блинов, затем любителям армрестлинга была предоставлена возможность потягаться силами, а самым ловким — взобраться за призом на столб, установленный на площади.С непривычки современным женщинам было непросто пробежаться по площади с коромыслом и ведрами, полными воды, но они выдержали это испытание и с минимальными потерями добежали до финиша.Между тем на сцене Зимушка-Зима плавно уступала свое место Весне-Красне. Проводив снежную красавицу, участники мероприятия встретили ее долгожданную, яркую подругу. А вместе с Весной пришли новые песни и веселые танцы в исполнении работников районного Дворца культуры, членов художественной самодеятельности.Во время мероприятия были подведены итоги конкурса скворечников, посвященного Году экологии, конкурсов блинов, санок, ряженых, упряжек.В завершение праздника традиционно сжигали чучело. Оно загорелось ярким пламенем, как символ уходящих вместе с зимой проблем и светлых надежд, живущих в душе каждого.