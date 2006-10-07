В Мишкино прошел озорной праздник «Проводы зимы»

А на площади перед районным Дворцом культуры уже развернулась ярмарка-распродажа, вкусно пахло шашлыками и свежей выпечкой.
На снежной возвышенности красовались вполне симпатичные чучела.
Ну и какой же праздник без блинов, символизирующих солнце?! Участниками этого конкурса стали агропромышленный колледж и детские сады райцентра. Каких только блинов здесь не было — с самыми разными начинками, гусарские и гурьевские, царские и печные, тыквенные и ажурные, мешочки с мясом и блинные торты, блинные рулеты и баба из блинов.
По-весеннему тепло поздравила с праздником жителей и гостей района заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район Лариса Александрова. Она пожелала, чтобы вместе с зимой ушли все невзгоды, а весна принесла только хорошее в каждый дом.
Как надежда на лучшее будущее, на импровизированной сцене появились дети. Воспитанники детских садов села Мишкино подарили яркие музыкальные номера. В праздничную программу было включено много номеров, конкурсов, игр и развлечений для маленьких участников мероприятия — сказочный Емеля катал их на печке, а разукрашенные лошади — на волшебных санях, вместе с родителями-водителями дети участвовали в параде санок, которые поразили своей оригинальностью и находчивостью родителей. Невозможно было пройти мимо столиков, где продавали сахарную вату, попкорн, разноцветные шары и яркие игрушки.
Тем временем на площади началась конкурсная программа. Нешуточная борьба разыгралась между женщинами и мужчинами во время перетягивания каната. Ко всеобщей радости, слабая половина человечества, олицетворяющая весну, оказалась сильнее. Зато мужчины оказались проворнее в поедании блинов, затем любителям армрестлинга была предоставлена возможность потягаться силами, а самым ловким — взобраться за призом на столб, установленный на площади.
С непривычки современным женщинам было непросто пробежаться по площади с коромыслом и ведрами, полными воды, но они выдержали это испытание и с минимальными потерями добежали до финиша.
Между тем на сцене Зимушка-Зима плавно уступала свое место Весне-Красне. Проводив снежную красавицу, участники мероприятия встретили ее долгожданную, яркую подругу. А вместе с Весной пришли новые песни и веселые танцы в исполнении работников районного Дворца культуры, членов художественной самодеятельности.
Во время мероприятия были подведены итоги конкурса скворечников, посвященного Году экологии, конкурсов блинов, санок, ряженых, упряжек.
В завершение праздника традиционно сжигали чучело. Оно загорелось ярким пламенем, как символ уходящих вместе с зимой проблем и светлых надежд, живущих в душе каждого.