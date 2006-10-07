В Мишкинском районе прошел смотр-конкурс на лучшую организацию работы с ветеранами

Венера АГЛЯМОВА

Настоящий подарок для своих сотрудников в отставке и молодого поколения сделала ветеранская организация ОМВД (председатель Евгений Андреев) — в 2015 году здесь был создан музей МВД Российской Федерации в Мишкинском районе. В пожелтевших документах и фотографиях, собранных в нем, хранится не только история создания, деятельности правоохранительных органов, но отражается вся жизнь района.Вот и на суд жюри они представили документы, наградные листы, почетные грамоты и благодарственные письма и, конечно же, фотоальбомы, отражающие историю и работу ветеранов полиции. Первичная ветеранская организация МВД награждена в номинации «Лучшая ПВО по патриотическому воспитанию среди молодежи».Примером для всех первичных ветеранских движений является первичная ветеранская организация сельского поселения Чураевский сельсовет, председателем которой является Полина Андрианова. Это самая большая ветеранская организация, в которой 83 пенсионера-колхозника, 47 ветеранов педагогического труда, 40 медработников, 38 людей с ограниченными возможностями и 73 пенсионера разных профессий. Для каждой группы организованы свои комиссии, работающие по своим планам. Костяк ветеранской организации — члены клубов «Импульс» и «Здоровье», которые также были организованы благодаря стараниям этой энергичной, трудолюбивой женщины.В каждое организованное в сельском поселении мероприятие, будь то встречи с интересными людьми, читательские конференции или праздничные концерты, ветераны вносят свою лепту. Работа первичной ветеранской организации отражена в планах комиссий и фотоальбомах и чураевцы отмечены в номинации «Лучшая ПВО по организации досуга людей старшего возраста».Очень хорошо организована работа с ветеранами в сельском поселении Большешадинский сельсовет (Ф. Фаисханов). Несмотря на то, что Финат Шакирханович работает в должности председателя всего три года, сумел привлечь к работе многих активных людей пожилого возраста. Прежде всего, примером для подражания является он сам — неугомонный, сердечный, трудолюбивый, готовый помочь любому и словом, и делом. За год Ф. Фаисханов успевает побывать у всех ветеранов (их 196 человек, из них один участник Великой Отечественной войны, четыре вдовы, 22 труженика тыла, 92 — дети войны, 55 инвалидов).Главная цель организации — уважение к почтенному возрасту, патриотическое воспитание молодого поколения на примере ветеранов, поэтому они победили в номинации «Лучшая ПВО по социально-правовой защите ветеранов».В 2015 году председателем первичной ветеранской организации СП Урьядинский сельсовет была избрана Махтума Миргалиева.— У нас такого активного движения, как у остальных выступающих, пока не наблюдается, — призналась она, — но мы работаем над этим. Есть основной костяк, состоящий из активистов-педагогов, помогают нам обучающиеся и педагогический коллектив Янагушевской школы, работники культуры, библиотеки, сельского совета. План работы составляется и утверждается на общем собрании ветеранов. Стараемся для ветеранов организовать праздничные мероприятия — весело и организованно прошли День пожилых людей, День матери, Международный день 8 Марта, День Победы, национальный татарский праздник «Каз омесе», регулярно проходят встречи с обучающимися школы, молодежью деревень.Урьядинская первичная ветеранская организация была награждена в номинации «Лучшая ПВО по патриотическому воспитанию среди молодежи».Свои заслуженные награды участники конкурса получат в день празднования 30-летия районной ветеранской организации.