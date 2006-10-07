История строительства моста в деревне Камеево

Р. Буляков, заслуженный строитель РБ

1988 год. Зрительный зал районного Дворца культуры полон, проходит встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, генеральным директором ПО «Башнефть» Б. Сандурским.В президиуме собрания работники райкома КПСС, исполкома райсовета. Райком заранее подготовил наказы избирателей. В основном затронуты вопросы сельского хозяйства. В заключение встречи слово берет заслуженный нефтяник республики. Он интересуется у присутствующих, нет ли еще вопросов.Я тогда руководил небольшим дорожным участком. Набравшись смелости, решился спросить:— Богуслав Флорионович, у нас в районе все мосты деревянные, а мост через реку Бирь в селе Камеево вообще сильно обветшал, не сможете ли помочь со строительством нового?Тут мою просьбу подхватывает директор районной «Сельхозтехники» Ион Ямутеев:— Наши водители и трактористы уже опасаются ездить по этому мосту, он трясется весь, — говорит он.— Особенно в паводок, когда вода поднимается до настила, — добавляю я.Кандидат в депутаты начинает расспросы о протяженности моста. Оказывается, мосты протяженностью 50 метров они проектировали и строили сами. Тогда он вносит предложение о совместном строительстве, а мы, конечно же, соглашаемся.Забегая вперед, скажу, что длина моста составила 64 метра. Река Бирь протянулась на 130 километров. Начало берет недалеко от села Новотроицкое с озера Бухмень на границе с Балтачевским районом.Ниже по течению расположилась деревня Бирюбашево, название деревни в переводе означает голова Бири. Ближе к Камеево река становится шире и глубже, ее питают многочисленные родники и речка Бишелаб. Вода в реке чистая и холодная, из-за быстрого течения она не замерзает и зимой. Бирь по праву считается самой большой и полноводной рекой нашего района. Для любителей истории добавлю, что татары и башкиры называют ее буре суы, т. е. волчья вода. Так ее назвали потому, что текла она по лесной, глухой местности. Мы также знаем, что город Бирск получил свое название по названию реки. С села Камеево начинается водный туристический маршрут.Нет, не зря в народе бытует поговорка «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Целый год пришлось побегать, не единожды посетить «Башнефть», прежде чем дело сдвинулось с места. В отделе капитального строительства нам поведали, что народный депутат пообещал подобные сооружения и в других районах, а всего в избирательном округе их было 14, примерно с одинаковыми проблемами.И вот, наконец, появились долгожданные мостовики-нефтяники из Красного Холма, они доставили дорожную технику и материалы. Дело было зимой, им потребовались теплое помещение, питание. За советом я обратился к председателю колхоза «Дружба» В. Бикмурзину и был приятно удивлен дружелюбностью и положительным отношением Вячеслава Петровича. Все вопросы были решены в кратчайшие сроки. В распоряжение строителей, как временное жилье, был предоставлен Красный уголок животноводческого комплекса. Там было светло и просторно. Надо сказать, что в процессе строительства председатель колхоза живо интересовался делами, предлагал помощь. С тех пор у нас с ним сложились деловые, дружеские отношения.А впереди были напряженные трудовые будни. Для того, чтобы установить промежуточные опоры мощному сваебою на основе трактора Т-170 необходимо подготовить подъездные пути. Это означало, что три четверти ширины реки мы должны были надежно перекрыть каменистым материалом. Работа предстояла нешуточная, но дорожники — люди смелые. И вот уже один за другим снуют КамАЗы с карьера к водной стремнине, а тут их встречает бульдозер, который упорно прокладывает дорогу вглубь реки. Как не сердилась водная стихия, упорство и труд побеждают ее. Через пару недель копер-сваебой приступает к работе. Металлические трубы диаметром 530 мм один за другим вонзаются в дно реки. Посмотреть на это красивое зрелище собираются жители села. Слышится звук гармошки. И вот уже мой добрый знакомый Илья Иксанов в окружении молодых, красивых женщин отплясывает веревочку — они не могут сдержать радости от увиденного, чувства вырываются наружу.Следующий этап — бетонирование этих труб, ведь они служат лишь оболочкой для свай моста. Из таких же труб укладываются насадки, на которые ложатся прогоны — балки моста. Для их монтажа прибывает кран большой грузоподъемности.Ответственная работа предстоит газоэлектросварщику Владику Исадыкову, ведь все элементы большого моста необходимо подогнать друг к другу и надежно сварить между собой. Молодой парень, не разгибая спины, трудится от зари до позднего вечера и с поставленной задачей справляется на «отлично».Далее идет не менее важный этап — устройство настила. Для этого требуются около 500 штук деревянного бруса длиной по 4,5 метра, более сотни дорожных плит, доски для тротуаров, скобы. Все это находим и подвозим без промедления. Дорожных мастеров Николая Аймурзина и Славу Мазитова, участвующих в строительстве, понукать не надо — они всегда впереди.К весне основные работы завершены. Начинается покраска металлических конструкций. Бульдозер формирует конус мостового перехода, ведь эстетичность должна быть обязательна. Приступаем к формированию подходов к переправе и видим очередное препятствие — на левом берегу реки, со стороны деревни прямо по курсу бьют несколько мощных родников. Времени для раздумий нет, начинаем возить крупные камни весом по тонне и более. Дальше — размером поменьше, и вот уже опасность размыва насыпи миновала, дренаж получился на славу.Далее асфальтируем проезжую часть и подходы к мосту. В. Исадыков заваривает последние швы перильного ограждения. Приступаем к разборке старого моста, и удивлению нет конца — на честном слове стоял — многие опоры сгнили, где-то подвязаны проволокой. В общем, новый переход был сооружен очень своевременно.Конечно, мы не забываем имена тех простых работяг-мостовиков, наших дорожников. Дело их мастеровых рук радует нас. Думаю, что это инженерное со- оружение послужит еще не один десяток лет. А мы, набравшись опыта, и сами научились строить металлические мосты. Чуть позже Слава Мазитов с бригадиром рабочих Альбертом Лутфуллиным построили своими руками четыре моста — на подходе к Нововаськино, автодорогах Ленинское-Большие Шады, Чебыково-Кайраково и в деревне Нижнесорокино. Также по нашей инициативе в начале 90-х в районе был открыт мостостроительный участок. Первые капитальные железобетонные мосты были построены через реку Иняк в районе деревни Унур и реку Кынгыр около Сосновки. Но подробнее об этом любознательный читатель узнает чуть позже.