Сергей Кугубаев 25 лет руководил советом ветеранов Мишкинского района

— После Всесоюзной конференции ветеранов в 1987 году избранный первым председателем ветеранского движения Кирилл Мазуров инициировал рейды по изучению условий жизни пенсионеров. Рейды показали, что многие старики, в том числе и ветераны войны, инвалиды оказались просто забытыми — пенсия выплачивалась с перебоями, у многих было ветхое жилье, не хватало денег на лекарства, больные из отдаленных деревень с трудом добирались до больницы. Мы понимали, что наши возможности ограничены, поэтому тесно сотрудничали с местными органами власти, профсоюзными организациями, руководителями организаций.



С их помощью были отремонтированы десятки домов, многие пенсионеры обеспечены топливом, некоторым помогли вспахать огороды, выделили зерно. Вот так велась работа по оказанию реальной помощи пожилым людям. Несомненно, многое зависело от деятельности совета, личной активности членов организации. Жизнь пенсионеров ощутимо улучшилась после выхода закона «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», согласно которому ежегодно 15 миллионов рублей выделялось в помощь ветеранам района.

— Да, это были люди, прошедшие все тяготы военного времени на фронте и в тылу, которые сразу же после войны приступили к мирному труду. Среди них неутомимые руководители хозяйств А. Апаев, З. Хабиров, И. Минилбаев, Г. Азипов, В. Карпов, Е. Захаров, А. Бикбулатов, П. Белюшин, которые вывели свои хозяйства в ряды передовых. Позже их сменило молодое поколение — В. Самойлов, Б. Ибулаев, П. Шамратов, П. Аликов, М. Закирзянов, А. Аптулманов и другие. Благодаря правильному руководству этих людей увеличивалось производство, росли доходы, строились объекты производственного, культурного, бытового назначения, жилье для колхозников. Сейчас некоторых уже нет в живых, а многие ветераны пользуются уважением и почетом среди жителей района.

— Безусловно, в соответствии с уставом, районный и местные советы ветеранов постоянно ведут свою работу, направленную на защиту социальных, жилищных, имущественных и других прав, интересов старшего поколения. Было много сделано для улучшения медицинского и бытового обслуживания пенсионеров, организации их досуга. Хочется особо выделить меры по обеспечению жильем ветеранов и вдов участников войны. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 50 участников и инвалидов войны улучшили свои жилищные условия. Льготой также воспользовались 187 вдов участников войны.



Ветеранской организации удалось пройти много препятствий, сохранить свою самостоятельность. Она заявила о себе конкретными делами по защите гражданских и социальных прав наших ветеранов и пенсионеров. И в настоящее время районный совет ветеранов решает те же задачи, продолжает вести работу по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.



Пользуясь случаем, хочу поздравить всех представителей старшего поколения и активистов организации с тридцатилетием со дня создания ветеранского движения, пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Фирдаус Кадикова

Сергей Ябаевич Кугубаев, член президиума районного совета ветеранов, Почетный гражданин Мишкинского района.Родился в 1929 году в деревне Раевка. Образование — высшее. С 1952 по 1963 годы работал в сфере образования, с 1963 по 1966 — освобожденный секретарь первичной парторганизации, с 1967 по 1990 годы — председатель Мишкинского районного комитета народного контроля. С 1990 по 2016 годы руководил районным советом ветеранов.Внес большой вклад в открытие мемориала Победы в райцентре, издание нескольких книг об участниках Великой Отечественной войны. Награжден медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, его имя занесено в Книгу Почета республиканской общественной организации ветеранов.