В СП Урьядинский сельсовет успешно работает ветеранская организация

М. Миргалиева, председатель первичной ветеранской организации

Из числа 266 пенсионеров — 150 тружеников тыла, единственный оставшийся в живых участник Великой Отечественной войны Т. Г. Гильманшин, проживает в Сабаево. В СП 4 ветерана боевых действий в Афганистане — Ф. Загитов, Р. Бикбулатов, Ф. Гаерфанов, Р. Бикбулатов, Х. Загитов — участник вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 150 пенсионеров старше 70 лет, есть и долгожители, которые перешагнули 90-летний рубеж — В. Мустафина, Т. Загитов, Г. Бикбулатова, Н. Зямилева, М. Кадикова, Х. Кайбышева, З. Шарипова, Т. Гильманшин, Ф. Якупов, З. Киреева, М. Бикбулатова, З. Бикбулатова.В 2016 году отметили бриллиантовую свадьбу сабаевцы Раис и Фания Равиловы, которые прожили рука об руку 60 лет.На территории сельского поселения работают общеобразовательная школа в Янагушево, СДК в Урьядах, и Янагушевский сельский клуб, ФАП в Янагушево и Урьядах, мечети в Ново-Сафарово, Янагушево и Урьядах, 4 магазина. Деревни Урьяды и Янагушево газифицированы, ведется газификация Янагушевского СДК.Члены ПВО держат постоянно под контролем условия жизни, состояние здоровья пожилых людей. Один раз в год проводится подворный обход пенсионеров вместе с фельдшером по изучению условий жизни. Выясняем обеспечение топливом, где будут проживать они в зимний период, кто закреплен за пожилыми, нуждающимися в уходе, поздравляем их с юбилеями, оказываем помощь медикам при диспансеризации и вакцинации по графику ЦРБ. В деревне Урьяды за некоторыми пенсионерами ухаживает соцработник З. Гаерфанова.Вместе с работниками образования, культуры и библиотечной сети привлекаем пожилых людей к проводимым мероприятиям. Почти все наши пенсионеры выращивают овощи на приусадебных участках, многие держат скот, домашних птиц, поэтому приходится организовывать помощь в посадке, прополке, уборке урожая, заготовке кормов и продуктов на зиму. Ежегодно весело проводим традиционные праздники гусиного пера «Каз омэсе». Один из таких районных праздников был организован в хозяйстве янагушевцев Минехана и Зили Загитовых.Весело проходят новогодние праздники, пожилые люди участвуют в розыгрыше лотереи, играх, хороводах вокруг елки. Спонсорскую помощь нам оказывает депутат райсовета, предприниматель А. Фатхинуров. В этом году всех детей поселения порадовал наш земляк, преподаватель Башкирской медицинской академии Вадим Кайбышев, который отправил посылку со сладостями и сувенирами. Огромное им спасибо.Ежегодно в феврале учитель Янагушевской школы В. Бикбулатов организовывает встречу участников боевых действий с учащейся молодежью, также совместно с культработниками проводим мероприятия ко Дню защитников Отечества.Всех представительниц прекрасного пола приглашаем на празднование Международного женского дня. Участники художественной самодеятельности рассказывают зрителям о заслугах наших бабушек и мам, дарят им песни по просьбе родственников или по заявкам самих жителей. Во второй части праздника проводится конкурс «А ну-ка, девочки и девушки, мамы и бабушки!», где задания подбираются с учетом их возраста. Стараемся по возможности организовать и чаепитие.Совместно с работниками библиотечной сети проводим конкурсы, вечера поэзии, драматические представления ко Дню республики 11 октября, что является тоже важным делом в воспитании настоящих патриотов Отечества.«Без прошлого нет будущего», — говорит ветеран педагогического труда, заслуженный работник культуры Г. Бикбулатов. Так 25 апреля 2015 года в благодарность от потомков провели торжественное мероприятие «Слава тебе, ветеран», где говорили о ветеранах Великой Отечественной войны, боевых действий, тружениках тыла, посвятили им патриотические песни. Глава сельского поселения Урьядинский сельсовет Р. Загитов вручил им юбилейные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и выразил слова глубокой признательности за героизм и мужество, проявленные в страшное время испытаний, пожелал им здоровья и активного долголетия.К жизни можно относиться по-разному. Кто-то привык тревожиться по пустякам, ворчит и тоскует, а кто-то радуется каждому дню, несмотря на все трудности. Особых слов уважения заслуживает Галимзян Вильданович — историк–краевед, который 20 лет своей жизни посвятил созданию исторической архитектуры деревни. Он собрал богатый материал об односельчанах, погибших в годы войны и при исполнении служебного долга, тружениках тыла, выпускниках школы. Музей Боевой Славы был открыт в канун 300-летия образования деревни Янагушево в 1987 году и навсегда занял достойное и нужное место в жизни односельчан. За время существования музей посетили 9 259 человек из районов, городов республики. Только знающий ветеран может так ярко и эмоционально рассказать людям о войне. Он также выпустил книги об истории деревни и школы, о погибших и вернувшихся с войны односельчанах — «Память», «Они вернулись с Победой». В музее имеются стенды династий Загитовых и Бикбулатовых — основателей деревни.Дважды жить никому не суждено, но увековечить героизм предков для будущих поколений — наша обязанность. Участвуя в проекте «Героям Победы — достойная память», на территории нашего поселения были построены обелиски в деревнях Ново-Сафарово и Баш-Байбаково, мемориал в Урьядах, отремонтирован обелиск в Сабаево.Нет праздника важнее 9-го Мая. Ежегодно в этот день возлагаются цветы и венки на могилу Героя Советского Союза Гзия Загитова, к подножиям памятника отважному разведчику Габдельбару Фатхинурову и мемориала погибшим воинам. Очень красиво смотрится почетный караул юношей, салют Победы, организованные под руководством школьного коллектива.22 июня исполнилось 75 лет, как началась Великая Отечественная война. В день памяти и скорби мы провели памятные митинги, гражданскую акцию «Сохраним память на века» («Бессмертный полк»). В мероприятии люди участвовали семьями, несли транспаранты с фотографиями родственников, ветеранов войны, не доживших до наших дней.Как ветеран педагогического труда, я не могу представить военно-патриотическую работу среди молодого населения без уроков истории России, которые проводит в Янагушевской ООШ В. Бикбулатов. Его воспитанники понимают бесчеловечность терроризма. Винер Нуруллинович проводит активную работу по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил путем проведения секций «Молодой десантник» и «Меткий стрелок», результаты которых известны не только в районе, но и в республике.Юные патриоты навещают ветеранов. Они оказывают тимуровскую помощь, под руководством учителя Ф. Бикбулатова ухаживают за памятниками, обелисками и могилами ветеранов войны.В Янагушевской ООШ прошла встреча с одноклассниками Гзия Загитова с М. Зямилевым, М. Кадиковой и Г. Загитовым.Каждый год 1 октября отмечается праздник мудрого человека «Золотая осень жизни» или «Возраст жизни не помеха» — самый любимый праздник пожилых односельчан. Сердечные поздравления получают ветераны труда: учителя, животноводы и механизаторы, работники культуры и медицины. В их адрес звучат стихи и песни от участников художественной самодеятельности. За чашкой чая, неспешными разговорами бабушки и дедушки чувствуют наше уважение, заботу, внимание и милосердие к ним.