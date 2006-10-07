Стало известно, кого может затопить в Башкирии

По словам специалистов, наибольшему риску подтопления подвергаются населенные пункты, расположенные на пониженных участках местности, вблизи рек и водохранилищ.Причем разлиться могут даже те речки, ранее никогда не выходившие из берегов. Поэтому тем, кто живет возле подобных водоемов, нельзя терять бдительность.За последние пять лет наиболее подтапливаемыми зонами являлись Белорецкий и Ермекеевский районы республики, а также города Октябрьский и Стерлитамак. Полный список населенных пунктов, входящих в зону риска, можно найти в специальном реестре, который ежегодно корректируется.По данным Главного управления МЧС России по РБ, на период весеннего половодья сформированы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — более семи тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. В их число входят профессиональные спасатели, нештатные аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные расчеты коммунальных и других служб.Следить за паводком будут из космоса, а также с помощью воздушного и наземного патрулирования. Для проведения воздушной разведки паводкоопасных мест на территории республики используют беспилотные летательные аппараты.Обстановку на воде контролируют 17 гидропостов — они расположены на реках Белая, Ашкадар, Стерля, Сим, Уфа, Ай, Юрюзань, Дема и Большой Ик. Ежедневно, до четырех раз в сутки, посты передают сводки о состоянии рек. При подготовке к паводку спасатели будут распиливать лед на реке Белая в Караидельском, Бирском, Краснокамском районах.В Белорецком, Бурзянском, Архангельском, Караидельском и Чекмагушевском районах лед планируют посыпать углем, чтобы он быстрее растаял. При необходимости к ликвидации ледовых заторов привлекут взрывников. В общей сложности в регионе запасено более 12 тонн взрывчатых веществ.