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    Стало известно, кого может затопить в Башкирии

    slavin Сегодня, 09:58170Общество
    Стало известно, кого может затопить в Башкирии
    В Башкортостане, при наихудшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться 258 населенных пунктов с населением более 80 тысяч человек. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

    По словам специалистов, наибольшему риску подтопления подвергаются населенные пункты, расположенные на пониженных участках местности, вблизи рек и водохранилищ.

    Причем разлиться могут даже те речки, ранее никогда не выходившие из берегов. Поэтому тем, кто живет возле подобных водоемов, нельзя терять бдительность.

    За последние пять лет наиболее подтапливаемыми зонами являлись Белорецкий и Ермекеевский районы республики, а также города Октябрьский и Стерлитамак. Полный список населенных пунктов, входящих в зону риска, можно найти в специальном реестре, который ежегодно корректируется.

    По данным Главного управления МЧС России по РБ, на период весеннего половодья сформированы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — более семи тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. В их число входят профессиональные спасатели, нештатные аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные расчеты коммунальных и других служб.

    Следить за паводком будут из космоса, а также с помощью воздушного и наземного патрулирования. Для проведения воздушной разведки паводкоопасных мест на территории республики используют беспилотные летательные аппараты.

    Обстановку на воде контролируют 17 гидропостов — они расположены на реках Белая, Ашкадар, Стерля, Сим, Уфа, Ай, Юрюзань, Дема и Большой Ик. Ежедневно, до четырех раз в сутки, посты передают сводки о состоянии рек. При подготовке к паводку спасатели будут распиливать лед на реке Белая в Караидельском, Бирском, Краснокамском районах.

    В Белорецком, Бурзянском, Архангельском, Караидельском и Чекмагушевском районах лед планируют посыпать углем, чтобы он быстрее растаял. При необходимости к ликвидации ледовых заторов привлекут взрывников. В общей сложности в регионе запасено более 12 тонн взрывчатых веществ.
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