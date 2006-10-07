Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии – отличник, стипендиат и победитель олимпиад

Четыре года назад о Андрее уже писали в районной газете, и тогда им могли гордиться и учителя, и родители – кстати, оба тоже преподаватели. Повод был радостным – старшеклассника наградил стипендией глава республики Рустэм Хамитов. Такой наградой ежегодно отмечают особо одаренных школьников, которые достигли выдающихся успехов в учебе и спорте. В 2013-2014 учебном году Андрей стал одним из ста учащихся со всего региона, которые получили престижную выплату.Но это далеко не первая его награда – за пару лет до этого за успехи в учебе в 2010 году мальчик съездил на Крмлевскую елку, а затем в лагерь «Орленок» на Черное море.Как писали в местной газете «Дружба», мальчик с седьмого класса стал активно участвовать во Всероссийских олимпиадах, и к десятому классу он завоевал 17 первых и 10 призовых мест по девяти предметам. Параллельно вундеркинд обучался в федеральной заочной физико-технической школе при МФТИ. В девятом классе Андрей успешно поступил в Специализированный учебно-научный центр при МГУ по физике и математике. Учителя советовали ему поступать именно в этот вуз, но вместо обучения в главном университете страны он выбрал УГНТУ, специальность «Разработка нефтяных месторождений». Возможно, одной из причин стало то, что в родной Башкирии у него осталась его любимая девушка, которая заканчивала школу в его родном селе Мишкино.Ревновал к каждому мальчику– Мы жили в одном общежитии, а иногда ходили вместе в спортзал. Часто шутили, смеялись, но в то же время я иногда видел его понурым – он говорил, что у него проблемы. Как позже я выяснил, у него не все хорошо было с девушкой. Больше ничего, никаких подробностей. Было ясно, что он сильно переживал, по всей видимости, любил ее, – рассказал его знакомый Александр Авдеев.По словам знакомой погибшей девочки Марины Алексеевой, парень часто и необоснованно ревновал свою юную возлюбленную.– Воспринимал в штыки любое общение – одноклассник, сосед, любой человек мужского пола. Последний раз мы говорили о нем перед новым годом, где-то 27-28 декабря. Она говорила, что на этой почве они сильно поссорились, – рассказала Марина.Однокурсники, как один, говорят о том, что Андрей был замкнутым и необщительным. Вместе с тем назвать его «каким-то не таким» ни у кого язык не поворачивается. Обычный парень, хорошо учился сам и всегда готов был помочь другим в учебе.– Андрей общался не со всеми, вообще мало с кем разговаривал. Учился хорошо, но в последнее время мало появлялся в универе. По характеру спокойный, скрытный, но странностей за ним я не замечал, – говорит его однокурсник Амир Буранчеев.Второкурсник часто приезжал домой в село Мишкино. Его родители – учителя в сельской школе. Мама – преподаватель химии и биологии, папа – учитель истории и обществознания. Односельчане характеризуют семью как дружную. Об этом свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты. Семь лет назад они стали лучшей молодой семьей района, три года подряд занимали призовые места на конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья».В свободное время семья занималась спортивным скалолазанием, даже младший брат Андрея не отлынивал, а исправно ходил на семейные тренировки. После нападения на 16-летнюю школьницу он одним из первых присоединился к флешмобу в память о девочке – установил на своей стене в соцсети горящую свечу.По словам односельчан, после случившегося в школе на младшего брата Андрея начали показывать пальцем и винить его семью в трагедии. Весь Мишкинский район разделился на два лагеря – одни требуют прилюдно расправиться над душегубом, другие защищают мальчика и его семью.– Сугубо мое мнение, что парень психически неустойчив, и весна дала полный сбой в его голове. Я пару раз пересекалась с этим парнем в спортзале, очень отзывчивый, позитивный, – написала в местном «Подслушано» знавшая его девушка.Был ли Андрей вменяем на момент убийства, установит судебно-психиатрическая экспертиза.– Психологическое насилие заключается, прежде всего, в нарушении психологических границ человека. В этом случае другой человек воспринимается как часть собственного «Я». Жертва чувствует себя в этом случае оккупированной и испытывает психологическое удушье. Любой намек на отдельность жертвы вызывает у «психологического насильника» тревогу и агрессию. Он готов разрушить жертву, лишь бы она не доставалась никому. При этом это состояние имеет бессознательные корни и слабо подвержено сознательному контролю. Сам «психологический насильник» зачастую не в силах справиться со своими чувствами. Часто он понимает иррациональность своего поведения, но справиться с ним очень сложно. Иногда он направляет собственную агрессию в том числе и на себя.Увидеть границы, разделяющие психически здорового человека от нездорового, очень сложно. Тут более уместно говорить о болезни в определенном контексте. В этом случае это контекст любовных отношений. Здесь одним из патологических признаков является повышенная тревога и агрессия. При этом тревога не является прямым отражением реальных событий. Психически нездоровый человек будет испытывать предельную тревогу даже там, где внешних причин для этого нет. Его тревога имеет внутренние источники, а внешние события являются всего лишь поводом для ее подтверждения и выражения. Еще одним важным признаком в этом контексте могут являться колебания психического состояния от повышенного возбуждения до апатии. При этом, опять же, без какой-либо связи с реальным ходом событий.При проявлениях психологического насилия со стороны психически нездорового человека важно понимать, что на уровне «взрослого языка» и объяснений что-то изменить сложно, а иногда и невозможно. У него собственный мир, наполненный своими болезненными фантазиями и переживаниями. Он не может самостоятельно от него отказаться или переформатировать. Нужна помощь специалиста. Тут важно понимать, что человек, опираясь на свои болезненные импульсы, представляет серьезную опасность. В ситуации преследования и повторяющихся угроз физической расправы целесообразно обратиться в соответствующие органы. Люди часто недооценивают реальную возможность их реализации.