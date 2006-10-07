Компенсация за детский сад: какие документы нужны?

В Министерстве образования РБ разъяснили, какие документы требуется собрать для получения компенсации. Ежегодно заявитель до 31 декабря пишет заявление на выплату компенсации, а также предоставляет копию документа, удостоверяющего личность; копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация; копии свидетельств о рождении (усыновлении) других детей, матерью, отцом (законным представителем) которых является заявитель. Оригинал документов предъявляется в том случае, если копия нотариально не заверена. Для назначения компенсации на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки; решение суда в случае лишения родителя(-ей) родительских прав в отношении ребенка (детей).Новшество этого года — справка о среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину 1,5-кратного прожиточного минимума на человека. В 2017 году справку необходимо сдать до 1 мая. Документ выдается филиалом (отделом филиала) Центра социальной поддержки (ГКУ РЦСПН) населения по месту нахождения детского сада, который посещает ребенок либо по месту жительства (регистрации) заявителя.Для того, чтобы получить эту справку, необходимо представить в филиал ГКУ РЦСПН следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, другого родителя и детей в возрасте от 14 лет; доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством РФ, — для лица, полномочия которого установлены доверенностью; свидетельства о рождении на каждого ребенка; документы (сведения) о лицах, проживающих совместно с заявителем; выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства), справки (сведений) из органа местного самоуправления (органа опеки и попечительства) о неполучении денежного содержания на ребенка, находящегося под опекой и попечительством, — для детей, находящихся под опекой и попечительством; документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, с указанием доходов помесячно; трудовую книжку — для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя и членов его семьи. Документы представляются в подлинниках (нотариально заверенных копиях) либо в копиях с предъявлением подлинников.Далее все документы предоставляется в детский сад или в администрацию муниципального района/городского округа.