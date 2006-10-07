Школьники Башкирии обсудили, как эффективно утилизировать мусор

В. Игнаев, учитель биологии МБОУ СОШ д. Баймурзино

В конце прошлого года наша школа приняла участие во всероссийском марафоне-конкурсе среди школ «Разделяй с нами». Тогда в 7–11 классах прошли экологические уроки, на тему охраны природы. Говорили и о том, что мусор надо разделять по разным контейнерам.В этом году мероприятия проводятся поэтапно. На первом этапе учащиеся 5–11 классов узнали, что по всему миру активные жители признают, что лучший способ справляться с огромным количеством отходов вокруг нас — это их раздельный сбор и вторичная переработка.Сейчас проводится второй этап — для обучающихся 7–11 классов. Уже знакомый герой — Зеленый агент продолжает свое расследование. Вместе с учениками он собирает новые доказательства для Совета Хранителей планеты в пользу раздельного сбора отходов.Интерактивный урок направлен на то, чтобы познакомить школьников с международным опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья и научить их простым каждодневным шагам, которые помогут им внести вклад в решение проблемы отходов.Каждый участник получил карманные книжки «Удостоверение зелёного агента по спасению планеты от мусора».Недавно стартовала акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».