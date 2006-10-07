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    Школьники Башкирии обсудили, как эффективно утилизировать мусор

    slavin Сегодня, 14:4766Общество, Образование
    Школьники Башкирии обсудили, как эффективно утилизировать мусор
    В МБОУ СОШ деревни Баймурзино Мишкинского района стартовали мероприятия на экологическую тему.

    В конце прошлого года наша школа приняла участие во всероссийском марафоне-конкурсе среди школ «Разделяй с нами». Тогда в 7–11 классах прошли экологические уроки, на тему охраны природы. Говорили и о том, что мусор надо разделять по разным контейнерам.

    В этом году мероприятия проводятся поэтапно. На первом этапе учащиеся 5–11 классов узнали, что по всему миру активные жители признают, что лучший способ справляться с огромным количеством отходов вокруг нас — это их раздельный сбор и вторичная переработка.

    Сейчас проводится второй этап — для обучающихся 7–11 классов. Уже знакомый герой — Зеленый агент продолжает свое расследование. Вместе с учениками он собирает новые доказательства для Совета Хранителей планеты в пользу раздельного сбора отходов.

    Интерактивный урок направлен на то, чтобы познакомить школьников с международным опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья и научить их простым каждодневным шагам, которые помогут им внести вклад в решение проблемы отходов.

    Каждый участник получил карманные книжки «Удостоверение зелёного агента по спасению планеты от мусора».

    Недавно стартовала акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».
    В. Игнаев, учитель биологии МБОУ СОШ д. Баймурзино
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    Метки: Год экологии, Баймурзино

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