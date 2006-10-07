Привык убеждать результатами

Алена ГРИГОРЬЕВА

Раиль Бариев родился в деревне Баш-Байбаково в многодетной семье Фаата Бариевича и Рафиги Хаматсафиновны вторым ребенком. Его отец был одним из передовых комбайнеров Камеевской МТС, мама — простой колхозницей, окончила в городе Благовещенске курсы полеводов.— Что интересно, у многих членов нашей семьи профессии связаны с землей и хлебом, — рассказывает Р. Бариев. — Старший брат Фаиль окончил Московский институт пищевой промышленности, работал по специальности в «Приморскхлебопродукте» города Владивосток. Вырос до генерального директора. Рамзия по профессии технолог хлебопекарного производства. Лилия работает медсестрой в райбольнице. Я, окончив 8 классов Камеевской средней школы, сдал документы выездной комиссии Кушнаренковского сельскохозяйственного техникума по профессии агроном. После его окончания в 1975 году начал работать в колхозе «Победа», а потом ушел в армию.После службы Р. Бариев вернулся в родной колхоз агрономом, был избран секретарем комсомольской организации.— Поступали рекомендации и предложения идти на работу в РК ВЛКСМ, убеждали идти работать в органы МВД, ОБХСС, — продолжает разговор Раиль Бариев. — Райсовет настаивал, чтобы я дал согласие работать председателем сельского Совета в Урьядах. От всех предложений отказался, не от того что боялся, просто поступил по совести, посчитал, что если государство бесплатно обучило меня, потратило средства, то я обязан работать по специальности, должен быть полезным своей стране. Никогда не желал «большого» портфеля, высоких должностей, не гнался за длинным рублем, никого никогда не «подсиживал», старался не подводить, держал данное слово. Всегда находил общий язык и взаимопонимание с рабочими и высоким начальством.Раиль Бариев работает в отрасли сельского хозяйства 42 года. За годы его работы многое поменялось в жизни страны и каждого из нас. По словам Раи- ля Фаатовича, его поколению пришлось пожить и поработать и при социализме, и коммунизме, который не поняли и не заметили, и диком капитализме и сегодняшнем непонятном строе. После распада страны, начали разваливаться и банкротиться хозяйства — их просто не стало. В течение десяти лет сельское хозяйство стало никому не нужным. Многие специалисты ушли в другие сферы производства.— В районе остались работать только те, кто был патриотом, предан выбранной профессии, — рассказывает Р. Бариев. — Этот период был самым тяжелым и морально, и материально не только для меня, но и для всех сельчан. Но как бы то ни было, хлеб был нужен всем и всегда.Для главного агронома ни одна посевная не была одинаковой, ни один год не был похож на предыдущий. Самой хорошей жизненной школой для него стала работа в колхозе. Из года в год учился Раиль Фаатович на своих ошибках, так набирался опыта. В 79–80 годах в Урьядинской бригаде ранней весной впервые начали внедрять прикорневую подкормку озимых. Сеяльщики, испугавшись, что повредят посевы, убежали домой, боясь ответственности, отказались вносить удобрения. Тракторист Аглям Шарафутдинов не смог ослушаться молодого агронома. Раиль Бариев сам встал за сеялку. За трактором оставалась черная полоса, душа агронома ушла в пятки. Прошлись по первому кругу, корни целые. Через час подошли те, кто ушел. Результат работы порадовал — в тот год получили более 30 центнеров с гектара.В колхозе начали внедрять ипатовский метод работы — посев и уборку проводили объединенно комплексными бригадами, результат работы был налицо. Достигались наивысшие выработки, сроки работы сокращались. Например, тракторист Янагушевской бригады Фаниль Бикбулатов на тракторе Т-4 с трехсеялочным агрегатом за один световой день посеял 107 гектаров гороха вместо 33 по норме. Тогда в колхозе было 10 трехсеялочных агрегатов для посева зерновых, 38 зерноуборочных комбайнов. Работали первоклассные трактористы и комбайнеры. Сеяли 4 500 гектаров зерновых, 2 тысячи гектаров кормовых культур.Раиль Бариев проработал в колхозе «Победа» (после он был реорганизован в колхоз имени Фатхинурова), более 21-го года. Затем был переведен главным агрохимиком района, а с 2000 года начал работать главным агрономом управления сельского хозяйства района.Хорошими учителями в работе, его наставниками были М. Биглов, Ю. Аймурзин, В. Каюмов, И. Иликбаев… Сегодня продолжает работать с опытными в своем деле специалистами Д. Осиповым, В. Петровым, В. Паляевым, А. Ильтубаевым, Н. Белоусовым и другими. В то время, когда разваливались хозяйства в районе, чтобы как-то сохранить животноводческую отрасль, рабочие места селянам, Р. Бариев смог убедить генерального директора ГУСП МТС «Центральная» Ф. Фахретдинова открыть молочно-товарную ферму в деревне Баймурзино.Сегодня в районе насчитывается более 40 КФХ, занимающиеся земледелием. Молодые люди, которые открывают хозяйства, бывает, не понимают всех тонкостей земледелия. Обязанности агронома — довести до каждого суть дела, разъяснить, помочь советом. Сейчас наука агрономия шагнула далеко вперед. Поменялись технология возделывания и обработка почвы: no-till, поверхностная и классическая. Тысячелетиями люди пахали землю, вносили органику, осваивали землю. В нашей зоне преобладает серо-лесная с тяжелым механическим составом почва, поэтому лучше вспашки с оборотом пласта не придумано. Раньше при хорошей агротехнике не было эффективных разнообразных химических средств защиты растений. Сейчас все есть.С 2002 года Р. Бариев со своей семьей живет в селе Мишкино. Он очень благодарен своей покойной супруге Зухре, которая помогала и поддерживала его. Супруги вырастили сына Азата, который со своей семьей живет и работает в Уфе. Радует дедушку внучка Сафия.С ранней весны до глубокой осени Р. Бариеву приходилось работать без выходных и праздников. Все домашние хлопоты и заботы были на плечах супруги и сына. По словам Раиля Фаатовича, в получении высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ» велика и их заслуга.