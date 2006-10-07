В Башкирии выбрали мисс села

11 самых красивых девушек района сошлись на сцене, чтобы рассказать о себе и представить ценителям красоты не только грацию и обаяние, но и творческие способности, остроумие, находчивость, а также внутреннюю душевную красоту.
Конкурс состоял из пяти этапов. В конкурсе «Визитка» участницы кратко рассказали о себе: чем занимаются, о своем хобби, а также делились планами на будущее.
Дарья Апсаликова из Большесухоязово, участница конкурса «Яндар йук», очень красиво поет. Анастасия Миксонова идет по жизни с твердым девизом. «Если сильно захотеть, то можно и горы свернуть». Художественный руководитель Тынбаевского сельского Дома культуры Виолетта Янситова своими сильными сторонами считает коммуникабельность, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни. Неждана Васильева увлекается спортом, 7 лет обучалась восточным танцам, танцует марийские, башкирские, татарские танцы, лезгинку, поет, в свободное время рисует, обожает готовку и чтение, занимается йогой. Предпочитает книги зарубежных авторов, читает Брэдбери, Бодлера и других. Хочется отметить, что к конкурсу «Визитка» все подошли творчески, рассказы сопровождались видеопрезентацией. Члены жюри обращали внимание на оригинальность представления, артистичность, изобретательность, мастерство подачи.
«Творческий конкурс» был самым интересным и запоминающимся. Здесь участницы раскрылись в полную силу: пели песни, показывали сценическое мастерство, танцевали. До слез задело душу каждого зрителя стихотворение про ангела обаятельной Ольги Денисовой. В особом восторге остались зрители от выступлений конкурсанток Ларисы Кутлукаевой, Дианы Айгузиной, Ольги Денисовой и других. Все девушки отлично справились с заданием, но самый высокий балл набрала Гузалия Игликова.
В «Интеллектуальном буме» конкурсантам надо было найти решение из предложенной непростой ситуации, в которой порой оказывается каждый из нас. Были задания на сообразительность. Здесь оценивались оригинальность, творческое мышление.
В конкурсе «Домашнее задание» девушки должны были представить блюдо, приготовленное своими руками из экологически чистых продуктов, посвященное Году экологии: салат, торт, выпечку… Все участницы конкурса достойно представили шедевры кулинарии. В параде угощений достойное место занял салат в виде пенька с грибочками, который приготовила Лариса Кутлукаева. Отличились Ольга Денисова, Татьяна Андреянова, Неждана Васильева, Людмила Мусагитдинова и другие. Оригинальной была подача блюда конкурсанткой Дианой Айгузиной.
Затем участницы приступили к дефиле в вечерних платьях под бурную поддержку зрителей. Одеяния порадовали разнообразием красок и фасонов, а девушки — умением достойно держаться.
Обладательницей титула «Мисс Мишкино-2017» стала певица, студентка Башкирского государственного медицинского университета и просто красавица Гузалия Игликова. Первое место завоевала обворожительная Ангелина Исадыкова (обучающаяся средней школы села Камеево), второе — несравненная Диана Айгузина (дефектолог школы № 2 села Мишкино), третье — обаятельная Дарья Апсаликова (обучающаяся 11 класса Большесухоязовской средней школы). Также определились победительницы в номинациях: «Мисс очарование» — Анастасия Миксонова (обучающаяся марийской гимназии имени Я. Ялкайна), «Мисс стиль» — Ольга Денисова (учительница филиала средней школы деревни Малонакаряково ООШ села Новотроицкое), «Мисс этнос» — Татьяна Андреянова (культорганизатор Ирсаевского сельского Дома культуры), «Мисс элегантность» — Виолетта Янситова (художественный руководитель Тынбаевского сельского Дома культуры), «Мисс романтичность» — Неждана Васильева (обучающаяся 11 класса школы деревни Малонакаряково), «Мисс загадочность» — Людмила Мусагитдинова (заведующая детским садом «Березовый звон» села Камеево), Лариса Кутлукаева (методист Буклендинского сельского клуба) — «Мисс оригинальность». Все участницы были награждены грамотами и ценными подарками от отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия».