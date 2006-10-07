В Башкирии выбрали мисс села

Алена ГРИГОРЬЕВА

11 самых красивых девушек района сошлись на сцене, чтобы рассказать о себе и представить ценителям красоты не только грацию и обаяние, но и творческие способности, остроумие, находчивость, а также внутреннюю душевную красоту.Конкурс состоял из пяти этапов. В конкурсе «Визитка» участницы кратко рассказали о себе: чем занимаются, о своем хобби, а также делились планами на будущее.Дарья Апсаликова из Большесухоязово, участница конкурса «Яндар йук», очень красиво поет. Анастасия Миксонова идет по жизни с твердым девизом. «Если сильно захотеть, то можно и горы свернуть». Художественный руководитель Тынбаевского сельского Дома культуры Виолетта Янситова своими сильными сторонами считает коммуникабельность, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни. Неждана Васильева увлекается спортом, 7 лет обучалась восточным танцам, танцует марийские, башкирские, татарские танцы, лезгинку, поет, в свободное время рисует, обожает готовку и чтение, занимается йогой. Предпочитает книги зарубежных авторов, читает Брэдбери, Бодлера и других. Хочется отметить, что к конкурсу «Визитка» все подошли творчески, рассказы сопровождались видеопрезентацией. Члены жюри обращали внимание на оригинальность представления, артистичность, изобретательность, мастерство подачи.«Творческий конкурс» был самым интересным и запоминающимся. Здесь участницы раскрылись в полную силу: пели песни, показывали сценическое мастерство, танцевали. До слез задело душу каждого зрителя стихотворение про ангела обаятельной Ольги Денисовой. В особом восторге остались зрители от выступлений конкурсанток Ларисы Кутлукаевой, Дианы Айгузиной, Ольги Денисовой и других. Все девушки отлично справились с заданием, но самый высокий балл набрала Гузалия Игликова.В «Интеллектуальном буме» конкурсантам надо было найти решение из предложенной непростой ситуации, в которой порой оказывается каждый из нас. Были задания на сообразительность. Здесь оценивались оригинальность, творческое мышление.В конкурсе «Домашнее задание» девушки должны были представить блюдо, приготовленное своими руками из экологически чистых продуктов, посвященное Году экологии: салат, торт, выпечку… Все участницы конкурса достойно представили шедевры кулинарии. В параде угощений достойное место занял салат в виде пенька с грибочками, который приготовила Лариса Кутлукаева. Отличились Ольга Денисова, Татьяна Андреянова, Неждана Васильева, Людмила Мусагитдинова и другие. Оригинальной была подача блюда конкурсанткой Дианой Айгузиной.Затем участницы приступили к дефиле в вечерних платьях под бурную поддержку зрителей. Одеяния порадовали разнообразием красок и фасонов, а девушки — умением достойно держаться.Обладательницей титула «Мисс Мишкино-2017» стала певица, студентка Башкирского государственного медицинского университета и просто красавица Гузалия Игликова. Первое место завоевала обворожительная Ангелина Исадыкова (обучающаяся средней школы села Камеево), второе — несравненная Диана Айгузина (дефектолог школы № 2 села Мишкино), третье — обаятельная Дарья Апсаликова (обучающаяся 11 класса Большесухоязовской средней школы). Также определились победительницы в номинациях: «Мисс очарование» — Анастасия Миксонова (обучающаяся марийской гимназии имени Я. Ялкайна), «Мисс стиль» — Ольга Денисова (учительница филиала средней школы деревни Малонакаряково ООШ села Новотроицкое), «Мисс этнос» — Татьяна Андреянова (культорганизатор Ирсаевского сельского Дома культуры), «Мисс элегантность» — Виолетта Янситова (художественный руководитель Тынбаевского сельского Дома культуры), «Мисс романтичность» — Неждана Васильева (обучающаяся 11 класса школы деревни Малонакаряково), «Мисс загадочность» — Людмила Мусагитдинова (заведующая детским садом «Березовый звон» села Камеево), Лариса Кутлукаева (методист Буклендинского сельского клуба) — «Мисс оригинальность». Все участницы были награждены грамотами и ценными подарками от отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия».