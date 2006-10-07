В Больших Шадах прошло празднование Навруз

Фирдаус Кадикова

На празднично оформленной площади перед сельским Домом культуры в этот день собрались и стар, и млад. Кроме большешадинцев, здесь было много гостей из райцентра, близлежащих и дальних деревень района, которых гостеприимные хозяева встретили хлебом-солью.Праздник, оповещающий о начале нового года и нового сельскохозяйственного сезона, начали с чтения азана. Имам-хатиб мечети «Ихлас» Васих-хазрат поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал здоровья, удачи, хорошей весны. В фойе СДК разыгралась борьба между Дедом Морозом и Весной. В танцевальном поединке почтенного дедушку победила озорная девушка-Весна.Далее мероприятие было продолжено на сцене Дома культуры. С прекрасным праздником сельчан поздравила заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова, которая пожелала, чтобы с весной в каждый дом пришли радость и тепло. С искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями к участникам мероприятия обратились руководитель ветеранского движения района Юлия Балахнина, члены президиума районного совета ветеранов — Харис Гайфуллин, Рауф Буляков, Муллахан Ханов, председатель первичной организации ветеранов СП Большешадинский сельсовет Финат Фаисханов, руководитель Мишкинского исполкома Курултая башкир РБ, начальник отдела культуры района Мунир Нурисламов, главный специалист марийского историко-культурного центра Алексей Ибулаев, глава сельского поселения Большешадинский сельсовет Фларис Ахметшин. Каждый приехал на праздник с подарками — Рауф Миннуллинович подарил редкие фотографии из семейного архива, Юлия Григорьевна привезла книги Валерия Ускова, переданные его вдовой Верой Анатольевной, Алексей Васильевич сыграл на курае башкирскую мелодию. В праздничный день были отмечены многие жители деревни и люди, внесшие большой вклад в подготовку мероприятия. Им были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Совета и администрации района, Президиума районного совета ветеранов, Мишкинского исполкома башкир Республики Башкортостан, отдела культуры, первичной ветеранской организации сельского поселения, администрации СП Большешадинский сельсовет.В программу праздничного концерта были включены песни и танцы на весеннюю тематику. Новые краски в замечательный концерт, подготовленный работниками СДК и членов художественной самодеятельности, внесли гости из деревень Новокарачево и Татарбаево, Бабаево и Кигазытамаково.Между тем в фойе СДК была организована выставка работ рукодельниц из Больших Шадов и Камеево. Тут же на столах были выставлены шедевры кулинарного искусства, которые были приготовлены жительницами деревни и гостями праздника.А на площади перед СДК для всех участников мероприятия предпринимателем Альмиром Ахметшиным был приготовлен вкусный плов. Для желающих была организована продажа жареных шашлыков, сладкой ваты и попкорна.Работников РДК и СДК окружила шумная детвора, которая была рада каждой игре. Взрослые тоже не скучали — соревновались в беге в мешках, поднятии гири, перетягивании каната. Кульминационным моментом праздника стало сжигание чучела, вместе с которым ушла в небытие зимняя хандра, а в душах поселились надежда на лучшее и любовь к ближним.