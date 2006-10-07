Живопись – ее жизнь

Н. ИВАНОВА

Моя коллега Ильза Галимуллиновна Александрова, с которой я работаю 21 год, родилась в селе Лагерево Салаватского района РБ 24 февраля 1957 года.Детство, как и у многих детей того времени, избалованным не было. Приходилось носить воду с реки, помогать по хозяйству: ухаживать за живностью, убирать сено, заготавливать дрова. Ее мама, Сания Ялалетдиновна, всю свою жизнь проработала в школе: трудилась в начальных классах, вела уроки математики, географии, биологии. Отец, Галимулла Муратович, был участником Великой Отечественной войны, дважды был ранен. После войны работал председателем сельского Совета в родном селе. Семья была многодетной, в ней воспитывались 8 детей. Она была пятым ребенком, ей приходилось нянчить двух младших братьев и сестренку. Семья Ильзы Галимуллиновны была творческой: мама играла на мандолине, папа — на скрипке, братья на гармони, все хорошо пели. Активно участвовали в художественной самодеятельности, постоянно выезжали с концертами по району и за его пределы.С 5 по 10 классы Ильза Александрова проучилась в республиканской средней художественной школе-интернате имени К. Давлеткильдиева. В 1979 году Ильза Галимуллиновна окончила художественно-графический факультет Башкирского государственного педагогического института имени М. Акмуллы. Свою трудовую деятельность начала учителем рисования и черчения в Красногорской средней школе Нуримановского района. Через год была переведена преподавателем ИЗО и методики рисования в Благовещенское педагогическое училище, где проработала до 1987 года. Там встретила своего будущего супруга, родила от него трех очаровательных детишек: Настю, Вову, Танюшу. Но, к сожалению, семейная жизнь у нее не сложилась. Детей поднимать пришлось ей одной… В 1991 году Ильза Галимуллиновна стала преподавателем художественного отделения Детской школы искусств села Мишкино. Стаж работы И. Александровой в ДШИ составляет 25 лет, 38 лет она отдала выбранной когда-то профессии. Ее выпускники Р. Ахмадуллин, С. Яндуганова, С. Изибаева, В. Аликаев, Е. Зубенко, И. Зай- нетдинова, А. Мухаматнурова, Д. Бикбулатов, С. Акиев, И. Иванова, Д. Чуприков, Р. Павлова, В. Ямурзин, А. Яметов, Э. Яваева, Н. Зайченко, К. Киселева, О. Салмиярова, Э. Сахаутдинова выбрали творческий путь и продолжили обучение в художественных отделениях училищ и институтов республики.Ученики И. Александровой ежегодно участвуют в Республиканских и Всероссийских конкурсах детского рисунка, не раз становились дипломантами и лауреатами. Т. Минилбаева, С. Шамуратова, С. Акиев, О. Япаева, Р. Кашапова, А. Ялаев получили первые дипломы в конкурсе «Лицом к истокам». Юные художники Е. Ямаева и К. Яковлева во Всероссийском конкурсе «Черниковская котовасия» стали лауреатами 1 и 2 степени. Во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества имени А. Кузнецова Г. Мусина, Ю. Ямиданова, А. Яметов, Д. Чуприков стали лауреатами 2 и 3 степени, К. Янсубаева, К. Вялова, К. Васюткина, В. Аликаев — дипломантами конкурса. В открытом Республиканском конкурсе детского художественного творчества имени А. Тюлькина С. Попов, К. Янсубаева были награждены дипломами, А. Яметов стал лауреатом 3 степени…Можно бесконечно перечислять ее заслуги, ведь ни одна выставка детского рисунка в Мишкинском районе не проводится без активного участия учащихся Ильзы Галимуллиновны. Они и в школе активные помощники своих учителей.— Я горжусь своими учениками и выпускниками, которых я смогла заинтересовать и передать свою любовь к изобразительному искусству, — говорит И. Александрова.За успехи в работе и многолетний труд она награждена Почетными грамотами отдела культуры администрации МР Мишкинский район, РУМЦ МК и НП РБ, совета и администрации МР Мишкинский район, в 2007 году Министерства культуры РБ, отмечена Благодарственными письмами главы администрации МР Мишкинский район РБ, Центральной избирательной комиссии РБ. По словам Ильзы Галимуллиновны, слова благодарности от своих выпускников являются наградой за многолетние труды.