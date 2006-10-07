В деревне Ирсаево появился новый фольклорный ансамбль

А. Айкашева

Основными участниками ансамбля являются домохозяйки, которые находятся на заслуженном отдыхе. Люди пожилые по возрасту, но не по образу жизни. Их всех объединяет большая любовь к пению и желание дарить людям радость и любовь.Репертуар участники коллектива выбирают сами, в основном это песни их молодости, но они не исключают исполнения и новинок в песенном жанре народа мари. И теперь все праздничные мероприятия в деревне не проходят без участия ансамбля. Аккомпаниатор ансамбля — житель села Мишкино Леонид Иванов.Организовали коллектив ветераны педагогического труда — председатель совета ветеранов В. Аптиева и председатель женсовета А. Русиева. Вся их сознательная жизнь связана с педагогикой и активным участием в общественной жизни деревни Ирсаево. Достойный пример для подражания.А библиотека стала местом живого общения. Здесь же жители деревни расширяют свой кругозор, находят новых друзей, а книги делают их мудрее в разных вопросах.