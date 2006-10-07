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    В деревне Ирсаево появился новый фольклорный ансамбль

    slavin Сегодня, 15:26122Общество, Культура
    В деревне Ирсаево появился новый фольклорный ансамбль
    В Ирсаевской сельской библиотеке два раза в неделю проходят репетиции фольклорного ансамбля «ЮВий».

    Основными участниками ансамбля являются домохозяйки, которые находятся на заслуженном отдыхе. Люди пожилые по возрасту, но не по образу жизни. Их всех объединяет большая любовь к пению и желание дарить людям радость и любовь.

    Репертуар участники коллектива выбирают сами, в основном это песни их молодости, но они не исключают исполнения и новинок в песенном жанре народа мари. И теперь все праздничные мероприятия в деревне не проходят без участия ансамбля. Аккомпаниатор ансамбля — житель села Мишкино Леонид Иванов.

    Организовали коллектив ветераны педагогического труда — председатель совета ветеранов В. Аптиева и председатель женсовета А. Русиева. Вся их сознательная жизнь связана с педагогикой и активным участием в общественной жизни деревни Ирсаево. Достойный пример для подражания.

    А библиотека стала местом живого общения. Здесь же жители деревни расширяют свой кругозор, находят новых друзей, а книги делают их мудрее в разных вопросах.
    А. Айкашева
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    Метки: Ирсаево

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