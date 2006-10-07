Воспитанники детсада села Камеево познакомились с национальными музыкальными инструментами

А. ВАСИЛЬЕВ

Отрадно, что работники детского сада учат детей с малых лет любить родную культуру. Это немаловажно, так как в последнее время даже со стороны родителей наблюдается некая небрежность по отношению к родному языку. А ведь родной язык, знание родной культуры необходимы для полноценного воспитания подрастающего поколения. Давно известно: человек, не уважающий свой народ и культуру, не будет уважать и другую. Поэтому, дети в первую очередь, должны освоить родной язык и познать родную культуру. Детский сад как нельзя лучше подходит для подобного рода занятий, ведь в этом возрасте (2–7 лет) у ребенка как раз формируются мировоззрение и мироощущение.Алексея Васильевича многие знают как мастера изготовителя марийских народных музыкальных инструментов и талантливого исполнителя на них. Он с радостью согласился поучаствовать на встрече с детьми. В ходе беседы гость и дети поговорили о том, что все они живут в одной большой и великой стране — России. Здесь, кроме народа мари, испокон веков живут русские, татары, башкиры и еще много-много других народов. В Россию входят множество республик и областей. Одна из них наша родина — Республика Башкортостан.Она тоже многонациональна. Здесь так же живут русские, татары, башкиры, чуваши, мари и другие. И у всех у них есть свои любимые музыкальные инструменты. У русских, например, есть жалейка, балалайка, у башкир — курай, кубыз… В этот день многие из этих инструментов дети не только увидели, но и услышали их звучание.А как богата марийская музыкальная культура! Народ мари, как и многие другие народы, в страду трудится не покладая рук. Но в свободное время умеет и душевно отдыхать — под барабан да гармошку петь песни и танцевать озорную «верёвочку». Танцуют этот танец и в детском саду «Березовый звон».От Алексея Васильевича дети узнали, что у марийского народа до сих пор сохранились такие удивительные музыкальные инструменты, как волынка («шювыр»), барабан («тюмыр»), скрипка («ковыж»), труба («пуч»), флейта («шиялтыш»). Пожалуй, главным инструментом из них является волынка — «шювыр». Это один из древнейших музыкальных инструментов марийского народа и, один из его символов. И, что самое интересное, дети в этот день могли не только потрогать все эти музыкальные чудеса и услышать их звучание, но и попробовать поиграть на них. В благодарность за такую интересную встречу, дети спели дяде Леше марийские песни, станцевали народный танец и угостили его масленичными блинами.