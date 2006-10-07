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    В Башкирии появилась очередная финансовая пирамида

    slavin Сегодня, 12:2974Общество
    В Башкирии появилась очередная финансовая пирамида
    У печально известной финансовой пирамиды «Древпром» появился «преемник». Компания «Древпром-онлайн», как и ее предшественник, предлагает жителям республики погасить кредиты.

    В основной группе риска — бывшие клиенты «Древпрома». На их телефоны приходят смс-сообщения с обещанием возместить все убытки и вернуть старые долги. О том, как распознать финансовую пирамиду, какие уловки чаще всего используют злоумышленники и к кому обращаться за помощью, если вас обманули, читайте в материале ИА «Башинформ».
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