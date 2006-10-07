В Башкирии появилась очередная финансовая пирамида

В основной группе риска — бывшие клиенты «Древпрома». На их телефоны приходят смс-сообщения с обещанием возместить все убытки и вернуть старые долги. О том, как распознать финансовую пирамиду, какие уловки чаще всего используют злоумышленники и к кому обращаться за помощью, если вас обманули, читайте в материале ИА «Башинформ».