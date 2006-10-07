Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии

В 2011 году научный журнал «Science» опубликовал очень любопытные результаты исследования ученых из Калифорнии, которые посчитали – сегодня обычный человек получает ежедневно в пять раз больше информации, чем в конце 20 века. За шесть лет, прошедших с момента публикации, объемы нужных и ненужных знаний возросли в разы. Конкуренция за читателя в бесконечном потоке букв и картинок среди СМИ растет каждый день. Главные соперники традиционных СМИ – онлайн издания и социальные сети.
Мы решили разобраться, смотрит ли кто-нибудь еще телевидение, читает ли бумажные газеты? Или в мире, где интернет есть даже в холодильниках, честному человеку скоро уже и селедку почистить будет не на чем.
Больше всего продолжают доверять телеканалам
В начале января 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования об отношении россиян к СМИ. Опрос проводился в 46 регионах, в нем приняли участие 1600 человек. Социологи отметили несколько основных тенденций.
На республиканском уровне примерно такие же результаты дают последние исследования компании «Социомаркет»: 80,4% опрошенных жителей Башкирии получают информацию о решениях местных властей от республиканского ТВ, 52,5% – от местных телеканалов, 41,2% – от городской и районной прессы.
Выводы социологов о востребованности местного контента – городских и районных СМИ подтверждают официальные данные и интернет-статистика. Общий тираж районных газет Башкирии составляет около 350 тысяч экземпляров, каждый из них читает в среднем четыре человека – члены семьи. По данным сервиса статистики Liveinternet.ru, региональная ежемесячная аудитория ИА «Башинформ» (то есть только местные читатели, без учета посетителей из других регионов) составляет 249 тысяч человек, это самый большой показатель среди государственных интернет-СМИ в ПФО.
Интересно, что сохранение высокого интереса и доверия к традиционным СМИ – не только республиканский или общероссийский, а мировой тренд. По данным исследования, которое опубликовал американский исследовательский центр «Pew», молодые американцы предпочитали получать новости о ходе президентских выборов не из новых медиа, а из официальных изданий.
Константин Абрамов, генеральный директор ВЦИОМ
- Революция в сфере потребления медиа происходит в течение последних десятилетий на наших глазах. Данные наших исследований лишь подтверждают тенденцию ухода большой части молодой аудитории в потребление информации через интернет, отказ от печатных изданий, гаджетомании. И если ранее традиционные источники информации (в первую очередь ТВ), по мнению наших граждан, считались более объективными и заслуживающими доверия, то и этот показатель в последние годы снижается. Еще один тренд: в зависимости от предпочтений человека, от его мотивации потребления, медиа предлагают разные каналы доставки и форматы, все более индивидуализированные.
Шоковый контент.
Как люди получают информацию
Эксперты отмечают – в мире, когда информации вокруг слишком много, потреблять ее люди стали по-новому. Во-первых, беспрерывно – в течение всего дня. Утренней газеты и вечерних новостей больше недостаточно, информация сыплется непрерывно, в течение всего дня.
Во-вторых, нет больше монополии СМИ на сообщение и интерпретацию новостей. Сообщения официальных изданий находятся в одном потоке с сообщениями от друзей, служебной информацией и др.
В-третьих, умные и все более обучаемые сети обустраивают для пользователей персональные «информационные гетто» – потоки информации по интересам, с учетом прошлых запросов пользователя. При этом сети не покажут вам другие интересные события или колонки, которые тем не менее могут быть вам полезны.
Наталья Лосева, медиаменеджер
- Аудитория сохранила основные мотивы для получения новостей: вовремя знать; быть предупреждённым; быть информированным и авторитетным; быть компетентным; испытать эмоции, наполнить себя впечатлениями; развлечь себя; занять себя и заполнить время, а также иметь возможность поделиться эмоциями с друзьями в социальных сетях.
Эмоциональность – ключевой фактор контента, которым хочется поделиться. Как писали Джон Бергер и Кэтрин Милкмен, авторы исследования «Что делает онлайн сообщения «вирусными», не имеет значения, какая будет эмоция. Это может быть умиление, удивление, испуг или даже гнев. Главное – эмоция, которую испытывает зритель, должна быть яркой и искренней. В этом случае пользователь обязательно захочет поделиться увиденным с другими.
Это одна из причин популярности в СМИ криминальных новостей – сводок силовых структур, сообщений о ДТП, поисках преступников. По информации системы мониторинга социальных сетей «Медиаметрикс», негатив в основном формирует двадцатку самых читаемых статей любого региона.
Руслан Шарифуллин, руководитель SMM-компании «PRyanik Digital»
Сегодня многие СМИ, в первую очередь коммерческие, собирают трафик за счет «шокового» контента – отрубленных голов, зверских издевательств и прочего криминала. У некоторых изданий доля криминала на новостной ленте достигает 60-70%. Это, конечно, дает эффект и посещаемость, порой не маленькую, но краткосрочную, сродни дешевой популярности. По моему опыту, сейчас более востребованы позитивные новости, которыми хочется поделиться. Среди последних таких примеров – новости и дискуссии о 300 тысячах рублей за рождение первого ребенка.
В то же время медиа-менеджеры, преподаватели журналистики и даже практикующие врачи-психотерапевты уверяют – в разумных количествах негативная информация необходима. Для СМИ – чтобы не потерять существенную часть трафика, для читателей – в какой-то мере снять стресс.
Ильгиз Тимербулатов, главный врач психотерапевтического центра Башкирии
- Вспомните новости советских времен о рекордных надоях и урожаях. Сейчас такие «вести с полей» смотрятся как суперрелакс. Современные СМИ без негатива немыслимы, в определенной дозировке такие новости нужны, это своего рода прививка, благодаря которой легче переносятся беды и невзгоды. Важно только сохранять дозировку, так как в разумных количествах это лекарство, а больших – яд.
Еще одна тенденция – одного текста уже недостаточно. Чтобы удержать читателя, нужно использовать «веселые картинки» – визуальный материал, инфографику, видео, анимацию. Это позволяет разбавить чрезмерно длинные тексты (как, например, этот, что вы читаете уже минут 10. И ведь дочитали! Дальше будет еще интересней)
Александр Амзин, автор книги «Новостная интернет-журналистика»
- Зачастую на акт медиапотребления у пользователя остается менее 30 секунд. Это формирует особую культуру подачи материала.Текстовые материалы длиной более одного-двух экранов мобильного устройства требуют большего времени, лучшего понимания, вчитывания. Они отвечают на запросы, связанные с информационным поиском, удовлетворяют спрос на аналитику и мнения. Визуальные материалы при этом дают возможность эмоциональной реакции, в то время как текстовые провоцируют комментирование и обсуждение.
Еще одни тренд, который невозможно не отметить – возврат длинных текстов.
При общей краткости и лаконичности новостных сообщений, в обществе появился спрос на большие интересные истории, «тексты для чтения» – так называемые «лонгриды». Производить их постепенно начинают многие издания.
Что будет дальше с традиционными СМИ в России и Башкирии?
Закроются ли завтра все бумажные газеты? А они вообще знают, что еще востребованы, или тихонько доживают последние деньки. Что мешает им спокойно развиваться? А местные телепрограммы кто-то смотрит? Мы собрали интересные комментарии российских экспертов о перспективах рынка и опросили директоров и редакторов ведущих СМИ.
Анна Луговая, заместитель исполнительного директора НП Ассоциация распространителей печатной продукции
Печатные СМИ должны давать развернутую аналитику
- Осенью прошлого года в Дубае проходил 61-й Конгресс Международной ассоциации распространителей прессы. Его участники пришли к выводу, что печатные СМИ должны не просто информировать читателя о событиях (эту функцию взял на себя интернет), а давать рекомендации и развернутую аналитику для прогнозирования будущего, а также фокусироваться на узкой проблематике.
(на круглом столе «Распространение периодической печати в условиях конкурентного рынка и новых технологий»)
Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант
Бумажные СМИ - страховка от технических и исторических случайностей
- Интернет будет занимать значительно большую долю СМИ, но и классические печатные СМИ не исчезнут. Наличие твердых копий – неплохая страховка от технических и исторических случайностей. Главное – интернет вынудит все остальные СМИ уделять гораздо большее внимание проверке достоверности своих публикаций. Потому что в эпоху интернета ошибки и подтасовки выявляются гораздо быстрее, чем в доинтернетные времена. Поэтому СМИ окажутся просто вынуждены врать существенно меньше, чем сейчас.
В интервью порталу «Абирег»
Демьян Кудрявцев, владелец «Ведомостей», roem.ru
- С годами медиапроизводителей становится все больше. В пушкинские времена у хорошего журнала было 500 читателей, но это была «вся Россия». 100 лет назад в мире были десятки журналов о физике, скажем, а тридцать лет назад их было сотни, посвященных отдельным аспектам и отраслям только этой науки. Все большая сегментация по все более мелким нишам, и как следствие – появление агрегаторов и сервисов вокруг медиа.
Рустам Зарафутдинов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан»
Функции телевидения не измерить рейтингами и финансовыми показателями
- Сколько существует региональное телевидение, столько идут споры, что ему никогда не угнаться за федеральными коллегами как по качеству контента, так и по визуализации, форматам. Я большую часть жизни отдал развитию региональных СМИ и могу сказать, что придерживаюсь иного мнения. Актуальность регионального телевидения сегодня высока как никогда.
Всем нам интересно знать, что происходит в мире, стране, соседнем регионе и родном городе. Но в отличие от выборов президента США, за которыми пристально следила вся страна, но которые на нашу жизнь напрямую не влияют, события внутри Башкирии касаются непосредственно нас, наших друзей, близких и знакомых. Это тот сегмент, участником которого мы являемся сами. Уровень интереса к региональной информации находится на беспрецедентно высоком уровне.
У регионального ТВ есть еще одна важная функция – сохранение и развитие башкирского языка, истории и культуры республики. Это очень важный момент, который нельзя измерить ни рейтингами, ни финансовыми показателями. Думаю, что аудитория с этим согласна, холдинг с этой задачей справляется успешно.
Алина Сулейманова, генеральный директор МУП ПЦ «Вся Уфа»
Без переоснащения телевидение существовать не может
- Самая главная задача для телеканала «Вся Уфа» на предстоящий год не контентная, а прежде всего техническая. В 2016 году мы провели полную перезагрузку, полный ребрендинг, выстроили телевизионную сетку. Сегодня стоит задача удержать эти позиции, быть интересными зрителю, и провести техническое перевооружение, потому что без переоснащения любое телевидение существовать не может. Сейчас мы занимаемся переходом на систему HD.
Самые популярные в нашей сетке вещания – это программа «Утро в столице». Этот проект полюбился зрителям. Наверное, потому, что его создают неравнодушные молодые люди, за которыми очень тяжело успевать. Ну и конечно, «Информационный вечер». Согласно рейтингам, несмотря на то, что проект был запущен совсем недавно, он оказался интересным людям.
Рушана Ибраева, главный редактор сайта «РБК-Уфа»
В обществе есть запрос на аналитику
- У нас – очень нишевое СМИ, нельзя сказать, что оно рассчитано на широкую аудиторию – нет криминала, происшествий, сплетен и т.п. – то есть того, что обычно дает самый большой трафик. Тем не менее, сайт РБК-Уфа стабильно входит в пятерку самых читаемых сайтов Уфы. Это говорит о том, что люди из всего многообразия, который предоставляет им интернет, выбирают качественные серьезные новости. В обществе есть запрос на аналитику, глубокую проработку проблемных тем, на разные мнения и объективное, острое, неприукрашенное изложение информации.
По моим наблюдениям, даже те, кто привык читать новости республики или города в одной строке/абзаце, постепенно приходят, привыкают к аналитическим статьям. Я вижу это по обратной связи, которую наши читатели активно дают нам через соцсети. Процессы «интернетизации» для деловых СМИ, пожалуй, актуальнее всего – экономически активные люди хотят получать информацию оперативно, в любом месте и в любое время.
Изменяются и подходы к пиару в деловых СМИ. Явно рекламные статьи и новости уже не работают. Читатели научились их сканировать и пропускать. Компаниям-рекламодателям нужны такие деловые СМИ, которые могут сделать грамотный аналитический материал, обзор рынка, опросить экспертов по существу и стать площадкой, на которой можно собраться и обсудить свои проблемы.
Гузель Гильманова, директор уфимского филиала ИД «Комсомольская Правда»
Уличная торговля прессой умерла
- По сравнению с прошлыми годами тиражи газет снижаются, и приходится прикладывать значительные усилия, чтобы их удержать. Одна из причин снижения тиража – это сокращение количества точек продаж в городе. Раньше человек покупал газету мимоходом, по пути, на остановках. Теперь частников и газетных киосков на остановках и на «красных линиях» стало значительно меньше. Осталось 70 газетных киосков на весь город-миллионник. В том же Челябинске – почти 700 киосков!
Уличная торговля прессой на сегодня умерла. Всё концентрируется в современных торговых комплексах. Мелкий бизнес, частник, не может позволить себе содержать торговую точку в современных павильонах. За одной газетой человек в супермаркет или торговый комплекс не пойдет. Тем не менее, интерес к «Комсомольской правде» высок: несмотря на снижение тиража, мы существенно нарастили аудиторию за счет сайта KP.RU.
Сергей Кудряшов, генеральный директор «Башкирской издательской компании», издатель региональных еженедельников
«Аргументы недели», «Уфимский меридиан»
Качественная журналистика востребована читателями
- Качественная журналистика сегодня востребована читателями. Мы предлагаем покупать газеты, а не искать крупицы истины в сетевой помойке. У людей с деньгами на это просто нет времени. Наша специализация – новости, общественно-политическая информация, аналитика, и мы не пытаемся конкурировать в нишах, в которых заведомо проигрываем, – к примеру, с сайтами объявлений.
По тиражам – у нас наблюдается рост розничных продаж. Отдельные редакции, такие, как региональные «АиФ» и «Уфимский меридиан», в 2016 г. могут похвастаться даже ростом подписного тиража примерно на 10%. Устойчиво чувствуют себя на рынке «Труд-7» и «Аргументы недели». Судя по наметившимся тенденциям, последние только выигрывают от обострившегося интереса населения к экономическим и политическим проблемам благодаря ориентации на более молодую и критически настроенную аудиторию. Это сказывается, в свою очередь, на розничных продажах.
Елена Садыкова, редактор уфимского филиала ИД «Комсомольская Правда»
У бумажного издания есть неоспоримые преимущества
- Еще пять лет назад великие умы нам говорили, что газете осталось пять лет. Сегодня мы должны были ее уже похоронить, но жива старушка. У бумажного издания есть неоспоримые преимущества. В интернете легко заблудиться, в принт же попадает только самая интересная и структурированная информация. Кроме того, газета несет просветительскую функцию, материалы из нее можно легко вырезать и сохранить.
Объём информации растёт, это видно физически. Несколько лет назад о происшествиях журналисты узнавали в лучшем случае на следующий день, сейчас, с развитием социальных сетей это происходит практически онлайн.
Модель медиапотребления в интернете тоже меняется. Назрел вопрос – нужны ли вообще длинные тексты. Мы знаем, что люди их открывают, покупаясь на заголовок, но дочитывают ли до конца? Есть необходимость измерять этот момент, чтобы понять, надо ли тратить гонорары и силы на большие статьи или люди читают только маленькие. Вероятнее всего, мы придем к тому, что нет смысла писать больше двух-трех тысяч знаков.