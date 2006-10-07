Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии

В 2011 году научный журнал «Science» опубликовал очень любопытные результаты исследования ученых из Калифорнии, которые посчитали – сегодня обычный человек получает ежедневно в пять раз больше информации, чем в конце 20 века. За шесть лет, прошедших с момента публикации, объемы нужных и ненужных знаний возросли в разы. Конкуренция за читателя в бесконечном потоке букв и картинок среди СМИ растет каждый день. Главные соперники традиционных СМИ – онлайн издания и социальные сети.Мы решили разобраться, смотрит ли кто-нибудь еще телевидение, читает ли бумажные газеты? Или в мире, где интернет есть даже в холодильниках, честному человеку скоро уже и селедку почистить будет не на чем.В начале января 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования об отношении россиян к СМИ. Опрос проводился в 46 регионах, в нем приняли участие 1600 человек. Социологи отметили несколько основных тенденций.На республиканском уровне примерно такие же результаты дают последние исследования компании «Социомаркет»: 80,4% опрошенных жителей Башкирии получают информацию о решениях местных властей от республиканского ТВ, 52,5% – от местных телеканалов, 41,2% – от городской и районной прессы.Выводы социологов о востребованности местного контента – городских и районных СМИ подтверждают официальные данные и интернет-статистика. Общий тираж районных газет Башкирии составляет около 350 тысяч экземпляров, каждый из них читает в среднем четыре человека – члены семьи. По данным сервиса статистики Liveinternet.ru, региональная ежемесячная аудитория ИА «Башинформ» (то есть только местные читатели, без учета посетителей из других регионов) составляет 249 тысяч человек, это самый большой показатель среди государственных интернет-СМИ в ПФО.Интересно, что сохранение высокого интереса и доверия к традиционным СМИ – не только республиканский или общероссийский, а мировой тренд. По данным исследования, которое опубликовал американский исследовательский центр «Pew», молодые американцы предпочитали получать новости о ходе президентских выборов не из новых медиа, а из официальных изданий.Эксперты отмечают – в мире, когда информации вокруг слишком много, потреблять ее люди стали по-новому. Во-первых, беспрерывно – в течение всего дня. Утренней газеты и вечерних новостей больше недостаточно, информация сыплется непрерывно, в течение всего дня.Во-вторых, нет больше монополии СМИ на сообщение и интерпретацию новостей. Сообщения официальных изданий находятся в одном потоке с сообщениями от друзей, служебной информацией и др.В-третьих, умные и все более обучаемые сети обустраивают для пользователей персональные «информационные гетто» – потоки информации по интересам, с учетом прошлых запросов пользователя. При этом сети не покажут вам другие интересные события или колонки, которые тем не менее могут быть вам полезны.Эмоциональность – ключевой фактор контента, которым хочется поделиться. Как писали Джон Бергер и Кэтрин Милкмен, авторы исследования «Что делает онлайн сообщения «вирусными», не имеет значения, какая будет эмоция. Это может быть умиление, удивление, испуг или даже гнев. Главное – эмоция, которую испытывает зритель, должна быть яркой и искренней. В этом случае пользователь обязательно захочет поделиться увиденным с другими.Это одна из причин популярности в СМИ криминальных новостей – сводок силовых структур, сообщений о ДТП, поисках преступников. По информации системы мониторинга социальных сетей «Медиаметрикс», негатив в основном формирует двадцатку самых читаемых статей любого региона.В то же время медиа-менеджеры, преподаватели журналистики и даже практикующие врачи-психотерапевты уверяют – в разумных количествах негативная информация необходима. Для СМИ – чтобы не потерять существенную часть трафика, для читателей – в какой-то мере снять стресс.Еще одна тенденция – одного текста уже недостаточно. Чтобы удержать читателя, нужно использовать «веселые картинки» – визуальный материал, инфографику, видео, анимацию. Это позволяет разбавить чрезмерно длинные тексты (как, например, этот, что вы читаете уже минут 10. И ведь дочитали! Дальше будет еще интересней)Еще одни тренд, который невозможно не отметить – возврат длинных текстов.При общей краткости и лаконичности новостных сообщений, в обществе появился спрос на большие интересные истории, «тексты для чтения» – так называемые «лонгриды». Производить их постепенно начинают многие издания.Закроются ли завтра все бумажные газеты? А они вообще знают, что еще востребованы, или тихонько доживают последние деньки. Что мешает им спокойно развиваться? А местные телепрограммы кто-то смотрит? Мы собрали интересные комментарии российских экспертов о перспективах рынка и опросили директоров и редакторов ведущих СМИ.Печатные СМИ должны давать развернутую аналитикуБумажные СМИ - страховка от технических и исторических случайностейФункции телевидения не измерить рейтингами и финансовыми показателямиБез переоснащения телевидение существовать не можетВ обществе есть запрос на аналитикуУличная торговля прессой умерла«Аргументы недели», «Уфимский меридиан»Качественная журналистика востребована читателямиУ бумажного издания есть неоспоримые преимущества