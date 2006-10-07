В Стерлитамаке в подъезде многоэтажки убили молодую девушку

Утром 29 марта в подъезде многоэтажного дома №111 по улице Артема в Стерлитамаке произошло жестокое преступление - убили молодую девушку. По предварительной версии, преступник застал девушку врасплох, когда она шла из детского сада: отводила дочку.В настоящее время на месте преступления работают правоохранители.Региональное издание «Комсомольской правды» уточняет, что сотрудники полиции разыскивают предполагаемого убийцу - 37-летнего Алана Шавлохова. Главный подозреваемый приехал в Башкирию из Северной Осетии. Стражи порядка полагают, что он может передвигаться сразу на трех автомобилях: - «Ауди А5» г/н – Р509ЕР 102 - «БМВ 525» г/н – О104УМ 102 - «Лада Приора» г/н - Т847ВН 102.Сотрудники полиции просят граждан, узнавших мужчину, сообщить об этом в дежурную часть по телефону: 8-3473-20-45-31.