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    В Мишкинском районе начала действовать инновационная форма обслуживания на дому

    slavin Вчера, 11:08214Общество
    В Мишкинском районе начала действовать инновационная форма обслуживания на дому
    Центр соцобслуживания населения «Доброе дело» активно внедряет инновационную форму обслуживания на дому

    Ответственные и заботливые соцработники обеспечат безопасность и полный уход детей, проведут различные игры, занятия, прогулки.

    Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» активно внедряет инновационную форму обслуживания на дому — кратковременный присмотр за детьми до трех лет.

    Не в каждой семье на помощь могут прийти родственники, которые посидят с детьми, когда родителям нужно срочно отлучиться по делам. Зачастую мамы вынуждены оставлять ребенка дома одного, либо искать друзей и знакомых. В такой безвыходной ситуации семья имеет право обратиться за помощью в отделение социальной помощи на дому Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» и воспользоваться услугами соцработника, который присмотрит за детьми на дому, либо в период прогулки.

    — Услуга — социальная, — рассказывает заведующая отделением Юлия Вильевна Имаева. — Малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже предельной величины, она предоставляется бесплатно. Услугу могут также получать пенсионеры, если они являются опекунами несовершеннолетнего ребенка. В случае, если среднедушевой доход семьи превышает 14 044 рубля, услуга предоставляется за плату или частичную плату.

    По всем интересующим вопросам обращайтесь в отделение социальной помощи на дому, расположенное по адресу: село Мишкино, улица Ленина, 108, кабинет № 9. Телефон для справок: 2-10-60.
    Е. МАТВЕЕВА
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