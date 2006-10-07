В Мишкинском районе начала действовать инновационная форма обслуживания на дому

Е. МАТВЕЕВА

Ответственные и заботливые соцработники обеспечат безопасность и полный уход детей, проведут различные игры, занятия, прогулки.Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» активно внедряет инновационную форму обслуживания на дому — кратковременный присмотр за детьми до трех лет.Не в каждой семье на помощь могут прийти родственники, которые посидят с детьми, когда родителям нужно срочно отлучиться по делам. Зачастую мамы вынуждены оставлять ребенка дома одного, либо искать друзей и знакомых. В такой безвыходной ситуации семья имеет право обратиться за помощью в отделение социальной помощи на дому Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» и воспользоваться услугами соцработника, который присмотрит за детьми на дому, либо в период прогулки.— Услуга — социальная, — рассказывает заведующая отделением Юлия Вильевна Имаева. — Малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже предельной величины, она предоставляется бесплатно. Услугу могут также получать пенсионеры, если они являются опекунами несовершеннолетнего ребенка. В случае, если среднедушевой доход семьи превышает 14 044 рубля, услуга предоставляется за плату или частичную плату.По всем интересующим вопросам обращайтесь в отделение социальной помощи на дому, расположенное по адресу: село Мишкино, улица Ленина, 108, кабинет № 9. Телефон для справок: 2-10-60.