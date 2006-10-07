В селе Мишкино прошла ярмарка ремесел

Фирдаус Кадикова

Открывая работу ярмарки, заместитель главы администрации МР Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова пожелала выпускникам успешной сдачи ЕГЭ и сказала, что в родном районе всегда будут ждать квалифицированных специалистов, которые захотят работать на благо малой родины.В ходе встречи с представителями различных учебных заведений республики будущие абитуриенты получили полную информацию о многочисленных профессиях и специальностях, ознакомились с условиями поступления и учебы, интересными страницами студенческой жизни. Было подчеркнуто, что сейчас на рынке труда особенно востребованы работники среднего звена.Представитель Уфимского техникума железнодорожного транспорта Александр Ругаль сообщил, что техникум осуществляет подготовку техников по очной и заочной формам обучения на бюджетной и коммерческой основе по программам среднего профессионального образования. Выпускники трудоустраиваются по распределению и целевым направлениям.Преподаватель Разиля Ахметгалиева представила Башкирский экономико-юридический колледж. Она отметила, что учеба в этом колледже — это уверенный старт в будущее, потому что студенты проходят производственную практику более чем в 300 ведущих предприятиях и имеют возможность трудоустроиться уже в ходе практики.Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж был представлен Эльмирой Халиуллиной. Она отметила, что колледж готовит специалистов девяти самых разных профессий, которые сейчас считаются самыми востребованными.Чтобы представить Бирский филиал Уфимского политехнического техникума, слово было дано самим студентам. Они подготовили яркое выступление, рассказали о преимуществах учебы в данном техникуме, который готовит специалистов для работы в сфере автотранспорта и газонефтепереработки и прочее.Преподаватель Бирского кооперативного техникума Зульфия Сабирова отметила, что учебное заведение становится одним из самых популярных среди абитуриентов, поскольку здесь предлагаются очная и заочная формы обучения по необходимым в последние годы специальностям — «Банковское дело», «Земельно- имущественные отношения», «Коммерция» и другие.Ирина Пихтовникова, преподаватель Бирского медико-фармацевтического колледжа ознакомила с учебным заведением, которое имеет многолетнюю историю и готовит настоящих профессионалов своего дела. Выпускники колледжа работают и далеко за пределами республики, всегда востребованы, труд медицинских работников ценится и хорошо оплачивается.О Благовещенском многопрофильном профессиональном колледже рассказала Гузель Рямова. Колледж проводит прием в педагогическое, техническое отделения по очной и заочной формам обучения и является единственным в республике учебным заведением, готовящим судостроителей, судоремонтников.Бирский многопрофильный профессиональный колледж, представленный Екатериной Литвиновой, предлагает обучение нужным, современным, востребованным профессиям. Строители и сварщики, наладчики электрооборудования и техники, которые получили здесь образование, сегодня работают во всех регионах страны.Одним из самых популярных учебных заведений является Мишкинский агропромышленный колледж. Миляуша Гайсина, представившая наш колледж отметила, что колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих — поваров и техников-механиков, бухгалтеров и пчеловодов, трактористов-машинистов и водителей. О насыщенной студенческой жизни и интересной учебе рассказали и сами студенты колледжа.Работник центральной библиотечной сети Гульнара Яковлева ознакомила с возможностями профориентационного центра, который уже несколько лет работает при центральной библиотеке и помогает молодым людям в выборе профессии и учебного заведения.В фойе РДК были организованы фотовыставка и выставка кулинарных шедевров, созданных руками студентов. Также были представлены информационные стенды, работали консультанты, которые отвечали на вопросы будущих абитуриентов.