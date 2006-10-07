В деревне Кайраково прошел конкурс юных дарований «Солнечный зайчик»

И. Захарова, воспитатель средней школы деревни Кайраково

В марте проходит дошкольный этап конкурса, а в апреле — муниципальный. Все дошкольные организации района до конкурса были распределены по восьми участкам. На каждом участке была выбрана школа или детский сад, ответственные за проведение первого этапа конкурса.В этом году на конкурс «Солнечный зайчик» к нам приехали дошкольники из деревень Ирсаево, Иштыбаево, Большие Шады, Чебыково, Каргино, Кайраково.Выступать дошкольникам предстояло в четырех номинациях: вокал-соло, ансамбль, танец (народный или эстрадный) и художественное слово. Мальчики и девочки пели о мамах, детском саде, Родине, детстве. Исполняли народные и эстрадные танцы. Стихи тоже звучали на различную тематику. Выступления маленьких конкурсантов нашей школы было посвящено Году экологии: в хоровом исполнении была представлена песня на слова С. Есенина «Белая береза», в сольном — песня «Два веселых гуся», русский народный танец «Во поле береза стояла» и стихотворение В. Маяковского «Тучкины штучки». Все выступления сопровождались видеопрезентациями. Исполнительница соло и стиха Полина Сагадеева, которой всего лишь пять лет, участвовала в международном конкурсе «Читаем Маяковского» со стихотворением «Тучкины штучки» и набрала там большее количество просмотров в Интернете. Полина, несмотря на свой юный возраст, очень серьезно относится к поручениям и к своему сольному выступлению готовилась каждый день. Но накануне конкурса у нее заболело горло, появилась хрипота в голосе. Было понятно, что призового места ей жюри не даст. Но и это не смогло испортить настроение девочки.В этом году все призовые места члены жюри отдали гостям.Дошкольный этап конкурса на нашем участке закончился. Дети разъехались по своим школам и детским садам. Конкурсантам, прошедшим отбор в дошкольном этапе, в апреле предстоит выступить на большой сцене в селе Мишкино, а это во много раз ответственнее, как для наставников маленьких звездочек, так и для них самих.