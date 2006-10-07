В деревне Кайраково прошел конкурс юных дарований «Солнечный зайчик»

В марте проходит дошкольный этап конкурса, а в апреле — муниципальный. Все дошкольные организации района до конкурса были распределены по восьми участкам. На каждом участке была выбрана школа или детский сад, ответственные за проведение первого этапа конкурса.
В этом году на конкурс «Солнечный зайчик» к нам приехали дошкольники из деревень Ирсаево, Иштыбаево, Большие Шады, Чебыково, Каргино, Кайраково.
Выступать дошкольникам предстояло в четырех номинациях: вокал-соло, ансамбль, танец (народный или эстрадный) и художественное слово. Мальчики и девочки пели о мамах, детском саде, Родине, детстве. Исполняли народные и эстрадные танцы. Стихи тоже звучали на различную тематику. Выступления маленьких конкурсантов нашей школы было посвящено Году экологии: в хоровом исполнении была представлена песня на слова С. Есенина «Белая береза», в сольном — песня «Два веселых гуся», русский народный танец «Во поле береза стояла» и стихотворение В. Маяковского «Тучкины штучки». Все выступления сопровождались видеопрезентациями. Исполнительница соло и стиха Полина Сагадеева, которой всего лишь пять лет, участвовала в международном конкурсе «Читаем Маяковского» со стихотворением «Тучкины штучки» и набрала там большее количество просмотров в Интернете. Полина, несмотря на свой юный возраст, очень серьезно относится к поручениям и к своему сольному выступлению готовилась каждый день. Но накануне конкурса у нее заболело горло, появилась хрипота в голосе. Было понятно, что призового места ей жюри не даст. Но и это не смогло испортить настроение девочки.
В этом году все призовые места члены жюри отдали гостям.
Дошкольный этап конкурса на нашем участке закончился. Дети разъехались по своим школам и детским садам. Конкурсантам, прошедшим отбор в дошкольном этапе, в апреле предстоит выступить на большой сцене в селе Мишкино, а это во много раз ответственнее, как для наставников маленьких звездочек, так и для них самих.
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