Достойна уважения

От имени педагогов школы № 2 села Мишкино Р. Кичук

Ветераны педагогического труда, которые много лет отдали обучению и воспитанию детей, без сомнения, заслуживают большого уважения. Много теплых слов можно сказать и о нашей коллеге Галине Михайловне Королевой, которая на днях отмечает 80-летний юбилей.Родилась она 30 марта 1937 года в семье учителя в деревне Сусады-Эбалак Янаульского района. В 1948 году ее семья переехала в Мишкино. После окончания средней школы в 1955 году начала работать в Мокрушинской сельской библиотеке, а затем и учителем начальных классов в деревне Накаряково. Определившись с выбором профессии, она решила поступить в Благовещенское педагогическое училище. Галина Михайловна закончила его с отличием. После была направлена на работу в Мишкинскую среднюю школу № 1. В 1988 году перешла на работу в школу № 2 и проработала там вплоть до выхода на пенсию.За время ее работы через нее прошли, наверное, тысячи ребятишек. В каждого ученика она вложила свою душу, уделяла много времени, внимания и сил. Благодарны за это своей учительнице ее бывшие ученики. Зовут они Галину Михайловну на вечера встреч, заходят в гости, чтобы справиться о ее здоровье.За свою трудовую деятельность Г. Королева награждена медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного просвещения РСФСР», орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «Ветеран труда». В 1985 году ей было присвоено звание «Старший учитель». Так высоко был оценен ее вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения.Не перестаем удивляться и восхищаться этим человеком и мы, педагоги школы № 2 села Мишкино. Сколько в ней любви к детям, мудрости, преданности своему делу?! Она — достойный пример для нас. Здоровья, благополучия Вам, Галина Михайловна.