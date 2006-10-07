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    Ильяс Яхин всю трудовую жизнь занимается фотографией

    slavin Вчера, 14:14218Общество
    Ильяс Яхин всю трудовую жизнь занимается фотографией
    Наверное, у каждого в детстве были любимые игрушки, о которых многие помнят до сих пор. У меня тоже были такие, и одни из них … фотоаппараты. Я помню, как играла с ними и чувствовала себя фотографом, как папа. Прошли годы, и теперь я понимаю, что они сыграли огромную роль в его жизни.

    1 апреля у моего папы, Ильяса Яхина, 55-летний юбилей. Он родился в далеком Казахстане, в городе Алматы. Когда ему было 5 лет, семья вернулась обратно в Башкирию. В то время многие ребята занимались в фотокружке.

    В 6 классе родители подарили ему фотоаппарат «Смена». Этот подарок сильно повлиял на его судьбу — детское увлечение фотографией переросло в дело всей жизни. После десятого класса он поступил в техническое училище, которое окончил в 1980 году, получив профессию фотографа. Дипломированный специалист трудовую деятельность начал в районном Доме быта. В 1982 году ушел в армию, где также два года служил фотографом при клубе. Со времени службы хранятся очень много фотографий.

    Малую родину папа всегда любил, поэтому после армии снова вернулся в родное село и продолжил работу в Мишкино.

    В данный момент мой отец работает методистом краеведческого музея при РДК и фотокорреспондентом в Мишкинском информационном центре.

    В коллекции папы 45 фотоаппаратов, которые он приобрел в течение 30 лет работы. Также имеются фотоаппараты довоенных лет. Самый старый «Фотокор-1» ГОМЗ Ленинград 30-х годов выпуска. Помимо высокой цены аппаратов в 80-е годы к ним требовались различное оборудование и химикаты, которые тоже стоили недешево. При этом все фотографии делались дома, в темной кухне. Самостоятельно освоил технологию цветной печати. Работая в Доме быта, часто занимал первые места среди северных районов Башкортостана.

    Папа долгое время занимался выпускными альбомами. С тяжелым оборудованием пешком ходил в отдаленные деревни, куда в бездорожье не могла проехать машина. А потом уже дома был занят долгим процессом формирования альбомов, вручную подписывал фамилии, что осложняло весь процесс. Он много лет занимается видеосъемкой свадеб и юбилеев. Папу приглашают родители молодоженов, свадьбу которых он когда-то снимал.

    После возвращения из армии отец познакомился с моей мамой — Лирой, в то время она работала операционной медсестрой. Через некоторое время они поженились. В этом году мои родители отметят 33 года совместной жизни. Они воспитали троих детей. Сыновья Радим и Альберт уже имеют свои семьи. Я, дочь Гузель, учусь на 2 курсе БГУ.

    У моих родителей трое внуков — Алмаз, Алан и Эмир.

    Папочка, день рождения — отличный повод сказать тебе самые добрые и искренние слова. Ты настоящий мужчина, самый мудрый и добрый отец, пример сильного духом мужчины, который легко может решить все возникшие проблемы и недоразумения. Пусть рядом всегда будет твоя семья, твои самые дорогие и близкие люди, а на твоем жизненном пути встречаются лишь добрые, отзывчивые и доброжелательные люди!
    Твоя дочь Гузель

    Ильяс Яхин всю трудовую жизнь занимается фотографией

    Ильяс Яхин всю трудовую жизнь занимается фотографией
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