Совет женщин Мишкинского района провел совещание

Важно отметить, что в состав Большесухоязовского женсовета входят двое мужчин. Как показывает практика, работа в сельских поселениях ведется. Она строится в тесном взаимодействии с администрациями сельских поселений, библиотеками, клубами, школами, ФАП, советами ветеранов. Деятельность женсоветов на селе способствует улучшению положения сельских жителей, укреплению семьи, сохранению культурных и духовных традиций.
Перед собравшимися выступила председатель совета женщин района Т. Кондогина. Она отметила, что в своей работе они всегда придерживаются традиционной схемы — женсовет каждого сельского поселения формирует план мероприятий, как можно полно охватывающий все значимые события и даты, а затем работают по этому плану. Большое внимание совет женщин уделяет работе с многодетными, малообеспеченными, неполными и неблагополучными семьями. В центре внимания стоят вопросы семьи, материнства, воспитания подрастающего поколения. Часто члены женсовета, организуя мероприятия, задаются вопросом, чем разнообразить будни сельского жителя глубинки?
Интересных начинаний с годами становится все больше и больше. Поговорка, где говорится, что дело человеком славится, а человек — делом, применима к тем бескорыстным женщинам-общественницам, которые добиваются необходимых условий для раскрытия женского потенциала, реализации его возможностей. Это — председатели Р. Аюпова (Урьядинский женсовет), В. Ускова (Мишкинский), В. Ахметзянова (Мавлютовский), В. Ялаева (Новоакбулатовский), В. Аптыкаева (Баймурзинский), Э. Иманова (Кайраковский).
В своем выступлении Татьяна Александровна выразила большую благодарность женсовету сельского поселения Большесухоязовский сельсовет (председатель М. Исанбаева), главному библиотекарю деревни Сосновка С. Владимировой за бонус, который они внесли в копилку районного женсовета. В ноябре 2016 года в республиканском конкурсе «Копилка семейного здоровья» в номинации «За пропаганду здорового образа жизни и активного досуга» совет женщин Мишкинского района занял первое место.
Важно отметить и то, что сов- местно с активистами районного совета женщин Р. Ялаевой, Л. Александровой, Ю. Балахниной, Г. Васильевой, эффективно и в короткие сроки решаются проблемы женского движения.
Актуальным и своевременным было выступление заместителя главы администрации муниципального района Мишкинский район по кадрам и социальным вопросам Л. Александровой после просмотра кинофильма — презентации Большесухоязовского женсовета. Она рассказала о реализации государственных программ, направленных на улучшение жизни женщин, охраны материнства и детства, ознакомила с социально-экономической ситуацией в районе.
Далее председатели женсоветов сельского поселения Мишкинский сельсовет В. Ускова и Баймурзинский сельсовет В. Аптыкаева поделились опытом своей работы.
В состав сельского поселения Мишкинский сельсовет входит 8 населенных пунктов. На его территории числится 8 595 человек (одна третья часть населения района), проживают 223 многодетных семьи, 117 малообеспеченных семей, в том числе 18 неблагополучных, в 32-х семьях воспитываются дети-инвалиды. Работа женсовета строится на партнерских отношениях с общественными организациями, существующими в данном сельском поселении: клубные любительские объединения «Вера. Надежда. Любовь» при Соборе русских района, мастерская вышивки для детей-инвалидов «Берегиня», женский клуб общения при краеведческой библиотеке «Селяночка». Определены несколько направлений работы: заседания, информационное обеспечение работы женсовета, культурно-досуговая деятельность.
Как разнообразить будни сельского жителя? Таким вопросом задаются члены женсовета, каждый раз организуя различные мероприятия. Говоря о женском движении сельского поселения Баймурзинский сельсовет, можно сказать, что своей работой совет женщин помогает односельчанам помнить друг о друге, быть добрее и человечнее, радоваться в праздники и сочувствовать в печали. Важным направлением деятельности остается профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В этом случае надо быть добрым, терпеливым, отзывчивым человеком, умеющим сопереживать за ближнего. В центре внимания женсовета традиционно стоят вопросы семьи, материнства, воспитания подрастающего поколения.
Далее были заслушаны выступления специалистов — заместителя начальника — начальника отдела назначения, перерасчета, социальных выплат и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда в Мишкинском районе Республики Башкортостан С. Николаевой, специалистов отдела социальной помощи семье и детям М. Николаевой и Р. Бабичевой, заведующей сектором по опеке и попечительству администрации муниципального района Мишкинский район Г. Васильевой и других, где были затронуты вопросы назначения пенсии, порядок выхода на досрочную страховую пенсию по старости, особенности предоставления справок о заработной плате, розданы брошюрки с телефонами доверия, куда могут обратиться семьи и дети, попавшие в трудные жизненные ситуации. Присутствующие были ознакомлены с деятельностью отдела опеки, новой услугой по временному присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. Послушали доклад на тему «Как сохранить отношения в семье в нынешнее время?».