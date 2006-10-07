Совет женщин Мишкинского района провел совещание

Алена ГРИГОРЬЕВА

Важно отметить, что в состав Большесухоязовского женсовета входят двое мужчин. Как показывает практика, работа в сельских поселениях ведется. Она строится в тесном взаимодействии с администрациями сельских поселений, библиотеками, клубами, школами, ФАП, советами ветеранов. Деятельность женсоветов на селе способствует улучшению положения сельских жителей, укреплению семьи, сохранению культурных и духовных традиций.Перед собравшимися выступила председатель совета женщин района Т. Кондогина. Она отметила, что в своей работе они всегда придерживаются традиционной схемы — женсовет каждого сельского поселения формирует план мероприятий, как можно полно охватывающий все значимые события и даты, а затем работают по этому плану. Большое внимание совет женщин уделяет работе с многодетными, малообеспеченными, неполными и неблагополучными семьями. В центре внимания стоят вопросы семьи, материнства, воспитания подрастающего поколения. Часто члены женсовета, организуя мероприятия, задаются вопросом, чем разнообразить будни сельского жителя глубинки?Интересных начинаний с годами становится все больше и больше. Поговорка, где говорится, что дело человеком славится, а человек — делом, применима к тем бескорыстным женщинам-общественницам, которые добиваются необходимых условий для раскрытия женского потенциала, реализации его возможностей. Это — председатели Р. Аюпова (Урьядинский женсовет), В. Ускова (Мишкинский), В. Ахметзянова (Мавлютовский), В. Ялаева (Новоакбулатовский), В. Аптыкаева (Баймурзинский), Э. Иманова (Кайраковский).В своем выступлении Татьяна Александровна выразила большую благодарность женсовету сельского поселения Большесухоязовский сельсовет (председатель М. Исанбаева), главному библиотекарю деревни Сосновка С. Владимировой за бонус, который они внесли в копилку районного женсовета. В ноябре 2016 года в республиканском конкурсе «Копилка семейного здоровья» в номинации «За пропаганду здорового образа жизни и активного досуга» совет женщин Мишкинского района занял первое место.Важно отметить и то, что сов- местно с активистами районного совета женщин Р. Ялаевой, Л. Александровой, Ю. Балахниной, Г. Васильевой, эффективно и в короткие сроки решаются проблемы женского движения.Актуальным и своевременным было выступление заместителя главы администрации муниципального района Мишкинский район по кадрам и социальным вопросам Л. Александровой после просмотра кинофильма — презентации Большесухоязовского женсовета. Она рассказала о реализации государственных программ, направленных на улучшение жизни женщин, охраны материнства и детства, ознакомила с социально-экономической ситуацией в районе.Далее председатели женсоветов сельского поселения Мишкинский сельсовет В. Ускова и Баймурзинский сельсовет В. Аптыкаева поделились опытом своей работы.В состав сельского поселения Мишкинский сельсовет входит 8 населенных пунктов. На его территории числится 8 595 человек (одна третья часть населения района), проживают 223 многодетных семьи, 117 малообеспеченных семей, в том числе 18 неблагополучных, в 32-х семьях воспитываются дети-инвалиды. Работа женсовета строится на партнерских отношениях с общественными организациями, существующими в данном сельском поселении: клубные любительские объединения «Вера. Надежда. Любовь» при Соборе русских района, мастерская вышивки для детей-инвалидов «Берегиня», женский клуб общения при краеведческой библиотеке «Селяночка». Определены несколько направлений работы: заседания, информационное обеспечение работы женсовета, культурно-досуговая деятельность.Как разнообразить будни сельского жителя? Таким вопросом задаются члены женсовета, каждый раз организуя различные мероприятия. Говоря о женском движении сельского поселения Баймурзинский сельсовет, можно сказать, что своей работой совет женщин помогает односельчанам помнить друг о друге, быть добрее и человечнее, радоваться в праздники и сочувствовать в печали. Важным направлением деятельности остается профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В этом случае надо быть добрым, терпеливым, отзывчивым человеком, умеющим сопереживать за ближнего. В центре внимания женсовета традиционно стоят вопросы семьи, материнства, воспитания подрастающего поколения.Далее были заслушаны выступления специалистов — заместителя начальника — начальника отдела назначения, перерасчета, социальных выплат и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда в Мишкинском районе Республики Башкортостан С. Николаевой, специалистов отдела социальной помощи семье и детям М. Николаевой и Р. Бабичевой, заведующей сектором по опеке и попечительству администрации муниципального района Мишкинский район Г. Васильевой и других, где были затронуты вопросы назначения пенсии, порядок выхода на досрочную страховую пенсию по старости, особенности предоставления справок о заработной плате, розданы брошюрки с телефонами доверия, куда могут обратиться семьи и дети, попавшие в трудные жизненные ситуации. Присутствующие были ознакомлены с деятельностью отдела опеки, новой услугой по временному присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. Послушали доклад на тему «Как сохранить отношения в семье в нынешнее время?».