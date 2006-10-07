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    В Башкирии состоится прямая линия с Рустэмом Хамитовым

    slavin Сегодня, 14:1746Общество
    В Башкирии состоится прямая линия с Рустэмом Хамитовым
    В четверг, 13 апреля, в 19:00 глава РБ Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире. В студию программы приглашены представители разных сфер деятельности. В городах и районах республики будут развернуты телевизионные площадки, где любой желающий житель Башкирии сможет задать свой вопрос Рустэму Хамитову.

    С 6 апреля телерадиокомпании начнут сбор вопросов на своих официальных сайтах, по телефону, в социальных сетях. Все поступившие вопросы будут обработаны, а наиболее интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире.

    Программу «Разговор с главой Башкортостана» будут транслировать телеканалы: «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», а также радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FM».

    Свой вопрос можно задать:
    по единому круглосуточному номеру: 8-800-550-95-07, для жителей РБ звонок бесплатный;
    электронным письмом, заполнив форму на сайтах телекомпаний;
    с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-917-781-12-85;
    на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».
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