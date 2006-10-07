В Башкирии состоится прямая линия с Рустэмом Хамитовым

С 6 апреля телерадиокомпании начнут сбор вопросов на своих официальных сайтах, по телефону, в социальных сетях. Все поступившие вопросы будут обработаны, а наиболее интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире.Программу «Разговор с главой Башкортостана» будут транслировать телеканалы: «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», а также радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FM».Свой вопрос можно задать:по единому круглосуточному номеру: 8-800-550-95-07, для жителей РБ звонок бесплатный;электронным письмом, заполнив форму на сайтах телекомпаний;с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-917-781-12-85;на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».