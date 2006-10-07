В Башкирии вводят новые правила по сбору мусора

В Башкирии на публичное обсуждение представлен проект постановления правительства РБ о порядке сбора твердых коммунальных отходов. В том числе речь идет о раздельном сборе мусора. Как отмечают в минэкологии РБ, ранее правила обращения с отходами устанавливали только муниципалитеты, которые не прописывали порядок раздельного сбора. Вводимые новшества (проект планируется подписать летом текущего года) помогут, по мнению экологов, сократить объемы захоронений на половину. Сейчас ежедневно на полигон в поселке Черкассы 450 грузовиков привозят отходы, собранные в Уфе и ее окрестностях. Ежегодно на свалке прибавляется 550 тысяч тонн мусора.Как следует из документа, договор по обращению с отходами потребитель будет заключать с региональным оператором, который будет контролировать места сбора и накопления ТКО.В зависимости от объемов отходов и плотности застройки регоператор будет либо ставить контейнеры для сбора бумаги, стекла, пластика, металла, либо устанавливать стационарные или передвижные пункты приема вторсырья. Если выбор будет сделан в пользу контейнеров, то жителям придется привыкать к разноцветным бакам во дворах: синие предназначены для бумаги, зеленые для несортированных коммунальных отходов, желтые – пластик, оранжевые для опасных ртутьсодержащих отходов и источников питания, красные для стекла, и серые для отходов электрооборудования. Соответственно придется увеличить в квартире набор помойных ведер.