В селе Мишкино прошел конкурс «Волшебный микрофон»

Алена ГРИГОРЬЕВА

В этом году он собрал вокруг себя более 70 учащихся со всего района — 45 солистов-вокалистов, 7 вокальных ансамблей.В очередной раз мишкинские зрители стали свидетелями маленького чуда — появления новых звездочек. Напутственные слова конкурсантам выразила преподаватель Детской школы искусств по классу фортепьяно, председатель жюри Регина Исмагилова.Ежегодный конкурс «Волшебный микрофон», направлен- ный на сохранение имеющегося потенциала и выявление новых имён, на этот раз был посвящён Году экологии. Со сцены Дворца культуры были исполнены популярные песни «Наш край», «Журавлик», «Моя Россия», «Соловей», «Желаю тебе, земля моя», «Уральская рябинушка», «Аист на крыше», «Берегите землю» и другие.Свои победы каждый конкурсант завоевывал и певческой подготовкой, и удачно избранным репертуаром. В номинации «Солист» (детская возрастная группа 6–8 лет) первые места заняли Дарья Алиева (ДШИ) и Ангелина Кузнецова (детский сад № 1 «Солнышко» села Мишкино), второе место жюри присудило Лейсан Закировой (детский сад № 3 «Ласточка») и Сабине Саетгареевой (детский сад № 1 «Солнышко»), третье место досталось Веронике Исеметовой (школа деревни Елышево), Екатерине Тойметовой (Малонакаряковский СДК).В младшей возрастной группе (8–10 лет) первое место завоевали Ильсур Галимов (ДШИ) и Диана Закирова (лицей № 1 имени Флорида Булякова), второе место — Аделина Кубагишева (Камеевский СДК) и Надежда Денисова (Новотроицкий сельский клуб), третье место — Савелий Аплеков (школа деревни Елышево) и Александра Гизатуллина (школа деревни Малонакаряково).В средней возрастной группе (11–14 лет) Айнур Хайдаршин (Кигазытамаковский сельский клуб) завоевал — Гран-при. Первое место заняла Элина Саймулукова (Кайраковский СДК), второе — Анастасия Байгузина (Яндыгановский сельский клуб), третье — Настасья Александрова (Каргинский сельский клуб).В возрастной группе 6–8 лет в номинации «Вокальная группа» первое место члены жюри отдали вокальному ансамблю «Звёздочки» (детский сад № 3 «Ласточка» села Мишкино), в возрастной группе 11–14 лет предпочтение было отдано квартету Кайраковского СДК, второе место занял дуэт Новоакбулатовского СДК, третье — дуэт Новокарачевского сельского клуба.— Наш конкурс проводится ежегодно. Цель — активизация работы по привлечению подрастающего поколения к сценической культуре, воспитания у них эстетического вкуса, — рассказывает методист по работе с детьми РДК Марина Минилбаева. — При оценке выступлений юных дарований жюри учитывало индивидуальность исполнения, вокальные данные, артистичность. Пользуясь случаем, хочу сказать, что желающих блеснуть своим мастерством из года в год меньше не становится, и это радует. Очередной конкурс порадовал нас и количеством участников, и их исполнительским мастерством. Всем юным дарованиям желаю не останавливаться на достигнутом и дальше развивать свои творческие способности.