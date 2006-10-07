Артистка из Мишкино стала призером Всероссийского конкурса юных музыкантов

Алена ГРИГОРЬЕВА

Традиционное мероприятие в республике проводится более 25 лет. В этом году в отборочном туре приняли участие более 1 400 обучающихся, в финальном этапе состязались 730 конкурсантов из образовательных учреждений республики, а также из Челябинской области, Республик Удмуртия и Татарстан.В номинации «Эстрадное пение», в котором состязалась обучающаяся четвертого класса по классу сольного пения Детской школы искусств села Мишкино Лина Саетгареева, набралось 34 исполнителя. На суд жюри она представила две песни «Богомолица» и «Ленинградский рок-н-ролл». Подготовила ее к конкурсу опытный преподаватель с многолетним стажем работы Лилия Арсланова.— В состав жюри были приглашены видные деятели искусств Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова, профессорско-преподавательского состава Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры республики. Критерии оценивания были высокими, но, несмотря ни на что, мы смогли занять почетное третье место среди многих юных исполнителей в возрастной категории 10–12 лет, — рассказывает Лилия Назировна.Недавно преподаватель Лины Саетгареевой Л. Арсланова была награждена ведомственной наградой — Почетной грамотой Министерства культуры. Радуют своими успехами и другие ее воспитанники. На прошедшем недавно в районном конкурсе «Волшебный микрофон» И. Галимов занял первое место, А. Хайдаршин завоевал Гран-при.