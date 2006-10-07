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    Агроколледж села Мишкино посетили участники семинара из города Бирска

    slavin Сегодня, 14:5359Общество, Образование
    Агроколледж села Мишкино посетили участники семинара из города Бирска
    Участники семинара, прошедшего в городе Бирске, посетили одно из образцовых учебных заведений нашего района — агроколледж села Мишкино

    Недавно очередной семинар Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ прошел в МР Бирский район.

    На нем рассматривались вопросы, касающиеся подготовки трактористов-машинистов, безопасной эксплуатации самоходных машин и прицепов во время весенне-полевых работ. После совещания делегация, в составе которого были заместитель министра сельского хозяйства РБ П. Иофинов, начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ Р. Галимов, заместитель генерального директора ГУСП МТС «Центральная» Р. Багаутдинов, а также директора ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж В. Гильманов, ГБПОУ Башкирский Северо-Западный сельскохозяйственный колледж Р. Хаматов, посетила материально-техническую базу Мишкинского агропромышленного колледжа. Учреждение образования готовит необходимые кадры для села, обрабатывает более пятисот гектаров земли, из года в год показывает хорошие результаты. Делегация ознакомилась с представленной на линейке разнообразной сельскохозяйственной техникой и сельхозагрегатами, посетила кабинеты спецдисциплин и практические занятия студентов. Гости остались довольны ходом подготовки сельскохозяйственной техники колледжа к весенним полевым работам.
    Н. Иксанова, заместитель директора по УВР
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    Метки: агроколледж

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