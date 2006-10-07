Агроколледж села Мишкино посетили участники семинара из города Бирска

Н. Иксанова, заместитель директора по УВР

Недавно очередной семинар Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ прошел в МР Бирский район.На нем рассматривались вопросы, касающиеся подготовки трактористов-машинистов, безопасной эксплуатации самоходных машин и прицепов во время весенне-полевых работ. После совещания делегация, в составе которого были заместитель министра сельского хозяйства РБ П. Иофинов, начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ Р. Галимов, заместитель генерального директора ГУСП МТС «Центральная» Р. Багаутдинов, а также директора ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж В. Гильманов, ГБПОУ Башкирский Северо-Западный сельскохозяйственный колледж Р. Хаматов, посетила материально-техническую базу Мишкинского агропромышленного колледжа. Учреждение образования готовит необходимые кадры для села, обрабатывает более пятисот гектаров земли, из года в год показывает хорошие результаты. Делегация ознакомилась с представленной на линейке разнообразной сельскохозяйственной техникой и сельхозагрегатами, посетила кабинеты спецдисциплин и практические занятия студентов. Гости остались довольны ходом подготовки сельскохозяйственной техники колледжа к весенним полевым работам.