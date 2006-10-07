В Мишкино отметили 30-летие создания ветеранской организации района

Фирдаус Кадикова

Вот уже 30 лет ветеранские организации по всей стране защищают права и интересы людей пожилого возраста. Праздничную дату отмечают во всех районах республики. К своему юбилею совет ветеранов Мишкинского района подошел с хорошими результатами деятельности, которые отражаются в жизни наших пенсионеров, ветеранов.На торжественном мероприятии были подведены итоги работы, отмечены лучшие руководители и активисты движения. На встрече с ветеранами из всех 14 сельских поселений района, руководителями организаций, главами СП, депутатами Совета Мишкинского района присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ильдар Бикбаев, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Рустем Мусабиров, председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов, первый заместитель председателя Республиканского Совета ветеранов Насима Шелехова, редактор республиканской газеты «Ветеран Башкортостана» Светлана Беллендир, члены Мишкинского землячества в Уфе — Вячеслав Бикмурзин, Нафира Иксанова и другие.Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин горячо поздравил ветеранов с юбилеем и поблагодарил за помощь членов Мишкинского землячества, всех активистов, принявших участие в организации мероприятия. В связи с 30-летием создания организации Рустам Маратович вручил почетные грамоты и благодарственные письма Совета и администрации МР Мишкинский район активным деятелям ветеранского движения района.Об истории создания республиканской ветеранской организации, о ее роли и значимости говорил Валерий Шарипов. Он отметил людей, которые уже много лет заботятся о ветеранах района и наградил их почетными грамотами Всероссийского и Республиканского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.Ильдар Бикбаев начал свое выступление со слов благодарности неравнодушным к судьбе малой родины ветеранам, с которыми ведется совместная работа по улучшению жизни людей пожилого возраста.Поздравляя с праздником, Рустем Мусабиров назвал первостепенными задачами, стоящими перед депутатами Государственного Собрания-Курултая республики, улучшение качества медицинского обслуживания, социального обеспечения ветеранов.Был отмечен вклад ветеранов в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, поисковую деятельность.Председатель районного совета ветеранов Юлия Балахнина ознакомила с задачами, которые стоят сегодня перед организацией, и вручила свидетельства о внесении в книгу Почета ветеранской организации ветеранам, проработавшим в ней 20 и более лет. Активным участникам ветеранского движения также были вручены памятные знаки «30 лет ветеранскому движению района», почетные грамоты президиума районного совета ветеранов.Благодарственные письма от районного совета ветеранов были вручены землячеству Мишкинского района, предпринимателям и руководителям организаций, внесшим свой вклад в развитие ветеранского движения.Сергей Кугубаев, в течение 25 лет руководивший районной организацией ветеранов, поделился воспоминаниями о работе, трудностях первых лет.35 лет радует зрителей своими выступлениями народный фольклорный ансамбль «Ручейки», 10 лет — народный вокальный ансамбль «Мишкан сем». В связи с юбилеями ансамблей им были вручены благодарственные письма и сувениры от районного совета ветеранов и отдела культуры муниципалитета.В год 30-летия ветеранской организации в районе были объявлены смотр-конкурс среди первичных ветеранских организаций на лучшую организацию работы и конкурс по подписке на газету «Ветеран Башкортостана». Редактор республиканской газеты Светлана Беллендир отметила, что в нашем районе подписка организована на высоком уровне и поблагодарила активных подписчиков и руководителей первичных ветеранских организаций. Победители и призеры конкурсов были награждены дипломами и денежными сертификатами. В праздничную программу мероприятия были вплетены концертные номера, подготовленные работниками РДК, СДК и клубов, членов художественной самодеятельности.