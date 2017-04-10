В Мишкинском районе выбрали лучшего ученика года

Венера АГЛЯМОВА

Во втором этапе конкурса победители школьного конкурса «Ученик года» встретились на сцене районного Дворца культуры, чтобы доказать, что примером подражания для школьников всего района является именно он или она.Рассказать о себе, раскрыться в полной мере конкурсантам помогла «Визитная карточка». Здесь каждый из них выбрал свою дорожку: кто-то сделался сказочным героем, кому-то палочкой-выручалочкой стали одноклассники и друзья, видеоролики и видеопрезентации, кто-то просто рассказал свою биографию.Мне лично очень понравились выступления Татьяны Ибаевой (лицей № 1), Ангелины Айгузиной (Большесухоязово), Екатерины Илтубаевой (Чураево) и Виктории Шамыковой (Тынбаево). Эти девочки в течение отведенного времени сумели не только рассказать о себе, но и аргументировать все свои достижения при помощи видеороликов, фотографий, своих наград (почетные грамоты, медали). Судя по оценкам, члены жюри тоже пришли к такому же мнению, и они получили самые высокие баллы.Конкурс «Мои увлечения» принес в копилку конкурсантов еще больше баллов.Меня приятно удивили несколько конкурсантов и я взяла их на заметку. Например, обучающаяся 9 класса Малонакаряковской средней школы Ксения Королева огорошила нас признанием, что любит писать и получать письма (не электронные!). Это наше детство — мы так любили писать письма! Она также любит путешествовать, открывать для себя неизведанное, а между делом, петь, танцевать, крестиком вышивать…Обучающийся 10 класса школы № 2 райцентра Алмаз Латыпов с головой окунулся в мир компьютеров, но когда «выныривает» оттуда находит время для задушевных песен под гитару и балует родных кулинарными шедеврами. Одним из любимых национальных блюд — чак-чаком он угостил и членов жюри.У Екатерины Илтубаевой из Чураево предметами увлечения являются рисование, бисероплетение, керамика, оригами, вышивка. На конкурс она привезла свои шедевры искусства — вышитые и нарисованные картины, вязаные игрушки, которые вызвали у зрителей неописуемый восторг.Еще одна конкурсантка, которая вызвала шквал аплодисментов — десятиклассница Ангелина Айгузина из Большесухоязово. Вот кого можно описать словами из известного фильма «Кавказская пленница» — «отличница, спортсменка и просто красавица». Спортивные успехи Ангелины по легкой атлетике ошеломляющие — ее достижения известны не только на районном, республиканском, но и на всероссийском уровнях.Спортивный танец, который исполняли девочки, был выше всех похвал.Если по итогам двух конкурсов все участники были почти что на равных, то интеллектуальный марафон все расставил по своим местам.Конкурсантам были предложены задания по пяти основным предметам, которые они выбрали по своему желанию. Здесь пальму первенства с количеством 8,9 баллов завоевала Екатерина Илтубаева, на втором месте — Ксения Королева (6,1), третье место поделили Ангелина Айгузина и Лилия Шайбакова (5,8).Настал долгожданный и волнующий момент — подведение итогов. Кто же станет учеником года? Кого можно будет ставить в пример другим ученикам? После долгих совещаний и споров жюри вынесло следующий вердикт: Учеником года — 2017 стала обучающаяся Чураевской марийской гимназии Екатерина Илтубаева, она же награждена в номинации «Эрудит», второе место заняла неподражаемая Татьяна Ибаева (лицей № 1 им. Ф. Булякова), замкнул тройку призеров единственный, неповторимый юноша Алмаз Латыпов из школы № 2 райцентра.В номинации «Самая спортивная» отмечена Ангелина Айгузина (Большесухоязово), «Самая артистичная» — Александра Аликаева (Чебыково), «Неподражаемый талант» — Ксения Королева (Малонакаряково), «Оригинальное выступление» — Лилия Шайбакова (Татарбаево), «За лучшее сочинение» — Виктория Шамыкова (Тынбаево).