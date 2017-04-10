Ветеран педагогического труда Тагира Зямилева из деревни Янагушево отмечает 70-летний юбилей

Фирдаус Кадикова

Бывает, что выбор не всегда бывает удачным, тогда приходится возвращаться в исходное положение, начинать сначала или же жить, смирившись с неудачей. Но есть среди нас люди, которые, то ли интуитивно, то ли обдуманно сделали правильный выбор. Мы восхищаемся их слаженной во всем жизнью, не всегда понимая, что это дар Божий за добрые дела и лучшие человеческие качества.В 1969 году в родную деревню Янагушево вернулся молодой выпускник пединститута Миннигалим Зямилев. Он привез с собой белокурую девушку, которая совсем недавно стала его супругой. Девушка из далекого Прокопьевска Кемеровской области приглянулась ему сразу — решительная и вместе с тем трогательная Тагира притягивала к себе добротой и чутким отношением к окружающим. Такой она остается и по сей день, считает, что это подарок родителей, которые, несмотря на все трудности жизни, смогли привить своим пятерым детям лучшие качества. Глава семьи был родом из деревни Верхнелачентау Бирского района. Издавна этот род славился своим трудолюбием и старательностью, потому и жили в достатке, что, конечно же, стало причиной раскулачивания. В июле 1931 года многодетная семья деда Тагиры Лутфулловны была вынуждена оставить все трудом нажитое имущество и покинуть родную деревню. Устроились в одном из старых бараков города Прокопьевска, работали, растили детей. В 1940 году сын Лутфулла был призван в армию, а с началом Великой Отечественной войны сразу же оказался на фронте. Воевал под городом Орлом, участвовал в самых кровопролитных боях за Днепр, был ранен. После госпиталя был направлен в командное училище города Самары. Тем временем закончилась война, родители нуждались в помощи, и Лутфулле пришлось бросить учебу.Тагира Лутфулловна вспоминает рассказ отца о том, как сына кулака не брали на хорошую работу. Но однажды в нем заметили умного и трудолюбивого человека и дали направление на учебу, по окончании которой он 37 лет проработал бухгалтером. Всю жизнь отец мечтал вернуться на родину. Поэтому, когда дочь Тагира закончила школу и обрела самостоятельность, проработав три года на заводе, он попросил ее посетить родные края. Девушке здесь понравилось, и она поступила в Бирский пединститут, сразу была направлена на работу в деревню Камышинка. Профессиональная деятельность свела ее с Миннегалимом Зямилевым, который работал там же. Вскоре молодые поженились и вернулись на малую родину супруга — в деревню Янагушево. Муж был назначен директором школы, а Тагира Лутфулловна начала вести уроки русского и немецкого языков.О годах работы она и сейчас говорит с любовью:— Мне нравилось работать в школе, дети были очень хорошие. Ведь плохих детей не бывает, бывают такие, к которым нужен особый подход.А это у нее всегда получалось. Чтобы поддержать супруга, она всегда бралась за самое трудное, часто самые важные начинания в школе были по ее инициативе. Молодой учительнице нравилась и общественная жизнь — соседние школы дружили, организовывали совместные мероприятия. Начал работать клуб интернациональной дружбы, ученики Тагиры Лутфулловны переписывались со своими сверстниками из Германии, Китая, Монголии, Вьетнама. По словам ветерана педагогического труда, она получала огромное удовольствие от работы.Деревенская жизнь имеет свои особенности, поэтому девушка из города в первое время была просто в растерянности. Но мудрая свекровь научила ее всему — печь хлеб, доить корову, вести хозяйство. Сегодня Тагира Лутфулловна с благодарностью вспоминает родителей мужа — Карартдина Ямалтдиновича и Марзию Миннигалиевну, с которыми они душа в душу прожили вместе 24 года.Спустя годы, когда уже супруги жили в своем доме, они взяли к себе овдовевшего отца Тагиры Лутфулловны, который долгие годы лелеял мечту вернуться на родину. Трудолюбивый и неугомонный Лутфулла Мустафинович не только полюбил Янагушево, здесь он стал своим, янагушевцы и жители близлежащих деревень часто приглашали указного муллу читать суры из Корана.Тагира Лутфулловна работала в школе до 2013 года. Ветеран педагогического труда награждена многочисленными почетными грамотами Совета и администрации района, отдела образования, Министерства образования РБ.Находясь на заслуженном отдыхе, они с супругом ведут свое хозяйство, занимаются пчеловодством. Еще с ранней весны начинаются хлопоты по будущему урожаю. Внуки все каникулы проводят у любимых бабушки и дедушки. Есть у супругов и один правнук. Своих детей Зямилевы воспитали достойными людьми. Сын Марат закончил нефтяной университет, дочь Лира выбрала профессию медицинского работника, а младшая Лиана пошла по стопам родителей, работает учителем иностранного языка. Дети живут в Уфе, но часто навещают маму и папу. Уютный родительский дом постоянно манит их своей особой теплотой и любовью, потому что здесь их ждут самые родные и близкие люди.